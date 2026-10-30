PIB de México creció 0.9% en el tercer trimestre de 2026; avanza 3.2% anual, reporta INEGI

CDMX CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2026.- Vista panorámica de la Ciudad de México, con edificios parcialmente cubiertos por una atmósfera brumosa y un cielo nublado. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 0.9% durante el tercer trimestre de 2026, en comparación con el trimestre inmediato anterior y con cifras ajustadas por estacionalidad, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), la economía mexicana también registró un crecimiento anual de 3.2% en términos reales, respecto al mismo periodo de 2025.

Actividades secundarias y terciarias impulsan el crecimiento

Por sectores económicos, las actividades secundarias, que incluyen la industria y la manufactura, crecieron 0.8% respecto al trimestre anterior y 3.1% a tasa anual.

Las actividades primarias, relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal, registraron una caída trimestral de 0.4%, aunque mantuvieron un crecimiento de 1.8% en comparación anual.

En tanto, las actividades terciarias, que agrupan comercio y servicios, también reportaron un avance durante el periodo, contribuyendo al crecimiento general de la economía.

¿Qué es la estimación oportuna del PIB?

La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) es un indicador preliminar elaborado por el INEGI que anticipa el comportamiento de la economía mexicana antes de la publicación de las cifras definitivas del PIB.

Este ejercicio permite conocer de manera anticipada la evolución de la actividad económica nacional y sirve como referencia para evaluar el desempeño del país en el corto plazo.

Con estos resultados, la economía mexicana mantiene una trayectoria de crecimiento durante 2026, de acuerdo con las cifras preliminares difundidas por el INEGI.