CFE reporta utilidad acumulada de más de 24 mil millones de pesos al tercer trimestre de 2026

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que al cierre de septiembre de 2026 registró una utilidad neta acumulada de 24 mil 313 millones de pesos, además de ingresos por 518 mil 460 millones de pesos y un resultado operativo positivo de 90 mil 512 millones de pesos.

La empresa precisó que la pérdida neta de 23 mil 310 millones de pesos, difundida recientemente en algunos reportes financieros, corresponde únicamente al periodo comprendido entre julio y septiembre de 2026 y no refleja el desempeño acumulado de la compañía durante los primeros nueve meses del año.

De acuerdo con la CFE, los resultados obtenidos al tercer trimestre evidencian la fortaleza financiera de la empresa y su capacidad para mantener un balance positivo, pese a un entorno financiero y operativo complejo.La compañía destacó que estos indicadores son resultado de las medidas implementadas para fortalecer la disciplina financiera, optimizar costos, administrar riesgos y garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico en todo el país.

Asimismo, señaló que el desempeño alcanzado durante 2026 demuestra la resiliencia de la empresa productiva del Estado, así como la efectividad de las estrategias aplicadas para preservar su estabilidad financiera.

La CFE reiteró que mantendrá una gestión responsable y sostenible, enfocada en fortalecer su capacidad de inversión, consolidar sus finanzas y contribuir al desarrollo energético de México.