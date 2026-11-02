¿Cuál es el crecimiento de Medix en tres años y cuál es el salto estratégico que proyecta?

Medix La dirección de la empresa ya diseñó su próximo plan de negocios quinquenal. (Medix)

En el marco de la celebración de sus siete décadas de operaciones en el mercado, la farmacéutica mexicana Medix ha consolidado una transformación estructural que aceleró exponencialmente su ritmo de negocio.

¿Cuál es el crecimiento de Medix en tres años?

Lo que originalmente se planificó como una meta financiera y operativa a cinco años, la compañía lo alcanzó en un periodo de casi tres años: duplicar su tamaño actual, al tiempo que registró una optimización sustancial en sus márgenes de rentabilidad.

Con esta nueva escala operativa y un balance financiero robusto, la dirección de la empresa ya diseñó su próximo plan de negocios quinquenal.

El objetivo central de la firma de salud consiste en replicar este porcentaje de crecimiento durante el próximo lustro, apalancándose en un modelo diversificado y un agresivo pipeline de productos de libre venta y prescripción.

El motor del crecimiento: Innovación y diversificación equilibrada

A diferencia de periodos anteriores donde la concentración de ingresos dependía de segmentos específicos, la expansión actual de Medix se sustenta en una matriz de ingresos altamente equilibrada.

Su portafolio comercial se divide de manera equitativa (con un peso del 25% aproximado cada una) en cuatro plataformas terapéuticas clave:

Salud Metabólica.

Gastroenterología.

Salud Femenina.

Alta Especialidad.

Para mantener este dinamismo comercial en el mediano plazo, la empresa ha institucionalizado un estricto calendario de innovación. El plan de crecimiento estipula el lanzamiento constante de tres nuevos productos anuales durante los próximos cinco años.

Este flujo de innovación cuenta con el respaldo científico y regulatorio de nueve moléculas listas para iniciar su proceso de registro sanitario, sumadas a una veintena de opciones adicionales que se encuentran bajo estricto análisis de viabilidad técnica y comercial.

Liderazgo y visión transgeneracional

El equipo directivo coincide en que este hito financiero no representa una meta de llegada, sino un punto de inflexión.

Carlos Abelleyra, CEO de Medix, apuntó que la trayectoria de 70 años de la firma funciona como la plataforma idónea para flexibilizar la estructura corporativa de cara a las demandas y desafíos sanitarios globales del futuro, enfocándose en la creación de marcas con alto valor de mercado.

Por su parte, Abraham del Valle, Presidente del Consejo de Administración, destacó que los indicadores actuales reflejan la solidez estructural que ha desarrollado la compañía tras sortear diversos ciclos macroeconómicos en el país.

El directivo enfatizó la responsabilidad institucional de la administración para blindar y potenciar una organización con visión generacional de largo plazo.

Expansión internacional y tracción en capital humano

El despliegue de crecimiento de la farmacéutica traspasará con mayor fuerza las fronteras locales.

En el plano internacional, el enfoque prioritario estará en fortalecer e incrementar su presencia en Centroamérica, una región estratégica donde Medix mantiene operaciones estables desde hace más de dos décadas, mientras evalúa nuevas alianzas y canales para ampliar su huella geográfica.

Finalmente, el acelerado ritmo corporativo ha tenido un impacto directo en su estructura laboral, compuesta por 550 colaboradores.

En paralelo a los resultados comerciales, el crecimiento interno se ha dinamizado mediante una política activa de desarrollo profesional: durante el año pasado, 49 empleados asumieron nuevas funciones directivas u operativas, a los que se sumaron 20 promociones adicionales registradas de forma orgánica durante el primer semestre del año en curso.