Valvoline impulsa a jóvenes mexicanos con el programa Mecánicos del Mañana: así busca formar a la nueva generación automotriz

Valvoline acerca a estudiantes mexicanos al trabajo técnico de la Fórmula 1

La industria automotriz necesita algo más que tecnología y nuevos vehículos para seguir creciendo: también requiere técnicos capacitados que puedan mantenerlos en funcionamiento. Ante ese reto, Valvoline Global Operations celebra el primer aniversario de Mecánicos del Mañana, un programa con el que busca abrir oportunidades de formación para jóvenes mexicanos interesados en construir una carrera en el sector.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Escuela Mexicana de Electricidad (EME), combina becas académicas, herramientas especializadas, capacitación y experiencias prácticas relacionadas con el automovilismo de alto nivel. Uno de sus principales atractivos es acercar a los estudiantes al entorno de trabajo de Aston Martin Aramco Formula One, donde pueden conocer de primera mano los procesos técnicos de una escudería de Fórmula 1.

Valvoline acerca a estudiantes mexicanos al trabajo técnico de la Fórmula 1 Foto: Cortesía

Para Gustavo Schmidt, vicepresidente de operaciones globales de Valvoline, el proyecto parte de reconocer la importancia de los mecánicos dentro de la cadena automotriz. “El mecánico es una figura, una pieza fundamental de la industria”, explicó durante una entrevista con La Crónica de Hoy.

El directivo señaló que la preparación no debe limitarse al conocimiento técnico, sino que también debe incluir protocolos de seguridad. “El auto lo ponemos en manos del mecánico y después subimos a nuestra familia”, comentó, al explicar por qué la capacitación responsable es uno de los ejes del programa.

¿Por qué Valvoline eligió a México para impulsar a los futuros mecánicos?

La decisión de desarrollar la iniciativa en México responde al peso que tiene el país en la industria automotriz internacional. Schmidt lo describió como uno de los mercados prioritarios para Valvoline y un centro de actividad para fabricantes de vehículos y empresas de autopartes, muchas de ellas vinculadas con la producción destinada a la exportación.

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La alianza con la EME permite conectar la formación académica con experiencias profesionales. De acuerdo con el comunicado de la compañía, ocho estudiantes han recibido becas y oportunidades de capacitación junto a especialistas de Aston Martin Aramco Formula One. Durante la entrevista, Schmidt habló de alrededor de 10 becas completas y explicó que las actividades de entrenamiento y acercamiento también buscan beneficiar a una comunidad escolar de aproximadamente 300 alumnos.

Más allá de las cifras, el directivo destacó el valor de acercar a los jóvenes a los talleres y boxes de la Fórmula 1, donde pueden conversar con mecánicos e ingenieros y conocer distintas posibilidades de desarrollo profesional. “La colaboración fundamental ahí es en términos de encender esa chispa de pasión”, afirmó.

La falta de técnicos especializados, un desafío para la industria

Mecánicos del Mañana forma parte de un compromiso global de Valvoline de un millón de dólares durante cinco años, anunciado en 2025. Según la empresa, el objetivo es beneficiar a más de 10 mil técnicos en formación en distintos países, en un contexto en el que se proyecta un déficit mundial de 4.3 millones de mecánicos para 2030.

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Para Schmidt, todavía existe un amplio espacio para fortalecer la capacitación en el sector. Por eso, la compañía busca que la formación no se quede únicamente en el aula, sino que incluya herramientas, mentorías y contacto con profesionales que ya trabajan en la industria.

¿El programa Mecánicos del Mañana llegará a Guadalajara y Monterrey?

Después de su primer año en México, Valvoline contempla profundizar el proyecto y explorar su expansión a otras ciudades. Schmidt mencionó a Guadalajara y Monterrey como posibles destinos, aunque aclaró que todavía no existe un plan definido sobre cómo se llevaría a cabo esa ampliación.

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También adelantó que la empresa analiza generar vínculos con su red nacional de distribuidores y los talleres y centros de servicio que trabajan con ellos, para facilitar oportunidades laborales a los estudiantes una vez que concluyan su formación.

“Queremos generar oportunidades justamente para apoyar en la salida laboral después de la escuela”, señaló. Sin embargo, precisó que esta iniciativa aún está en etapa de planeación y no se encuentra implementada.

Disciplina y pasión: el mensaje para los jóvenes

Al dirigirse a quienes desean trabajar en la industria automotriz, Schmidt reconoció que existen obstáculos económicos y personales, pero recomendó mantener la constancia y el compromiso con la profesión.

Valvoline acerca a estudiantes mexicanos al trabajo técnico de la Fórmula 1

Como ejemplo mencionó a Ivanna Richards, piloto mexicana y una de las jóvenes figuras vinculadas con el programa, a quien Valvoline ha apoyado desde sus primeros años en el automovilismo. Para el directivo, su trayectoria refleja la importancia de la disciplina, el esfuerzo y la mejora constante.

“Si la pasión es la industria automotriz, si la pasión es la mecánica, comprometerse y hacer el esfuerzo y meterle disciplina”, resumió.

Con Mecánicos del Mañana, Valvoline busca que más jóvenes encuentren una ruta para prepararse y acercarse al mercado laboral automotriz. El reto de los próximos años será convertir esas experiencias y apoyos educativos en oportunidades profesionales sostenibles.