Banxico prepara nuevo marco regulatorio para fideicomisos

Banco de México (Moisés Pablo Nava)

El Banco de México (Banxico) sometió a consulta pública un proyecto para establecer un nuevo marco regulatorio en los fideicomisos operados por bancos, casas de bolsa, aseguradoras, afianzadora, sociedades operadas de fondos de inversión y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).

Con este proyecto, Banxico busca establecer un esquema regulatorio diferenciado en función de la relevancia y el nivel de riesgo que la actividad fiduciaria representa, fortalecer los requerimientos en materia de control interno, administración de riesgos y capacidad operativa relacionados con la gestión del patrimonio de los fideicomisos.

“Este proyecto tiene como propósito actualizar las disposiciones aplicables a las operaciones de fideicomiso que le corresponde emitir al Banco de México, para establecer un nuevo marco regulatorio que promueva una adecuada gestión de riesgos y control interno para la protección de los patrimonios de los fideicomisos, considerando la expansión y el nivel de complejidad que han adquirido estas operaciones”, destacó el banco central en un comunicado.

Asimismo, busca robustecer las obligaciones relacionadas con la administración y protección del patrimonio fideicomitido, regular la contratación y seguimiento de la actuación de administradores y administradores maestros, así como establecer medidas para mejorar la transparencia y la delimitación de la responsabilidad fiduciaria.

“El Banco de México, con el fin de continuar promoviendo el sano desarrollo del sistema financiero y proteger los intereses del público, somete a consulta pública el proyecto de disposiciones de carácter general a las que deberán sujetarse las operaciones de fideicomiso”, agregó el escrito.

Banxico recibirá comentarios públicos a este proyecto hasta el 15 de diciembre.