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Con este proyecto, el banco central busca establecer un esquema regulatorio diferenciado en función de la relevancia y el nivel de riesgo que la actividad fiduciaria representa, fortalecer los requerimientos en materia de control interno, administración de riesgos y capacidad operativa relacionados con la gestión del patrimonio de los fideicomisos

Banxico prepara nuevo marco regulatorio para fideicomisos

Por Brayan Chaga
Banco de México (Moisés Pablo Nava)

El Banco de México (Banxico) sometió a consulta pública un proyecto para establecer un nuevo marco regulatorio en los fideicomisos operados por bancos, casas de bolsa, aseguradoras, afianzadora, sociedades operadas de fondos de inversión y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).

Con este proyecto, Banxico busca establecer un esquema regulatorio diferenciado en función de la relevancia y el nivel de riesgo que la actividad fiduciaria representa, fortalecer los requerimientos en materia de control interno, administración de riesgos y capacidad operativa relacionados con la gestión del patrimonio de los fideicomisos.

“Este proyecto tiene como propósito actualizar las disposiciones aplicables a las operaciones de fideicomiso que le corresponde emitir al Banco de México, para establecer un nuevo marco regulatorio que promueva una adecuada gestión de riesgos y control interno para la protección de los patrimonios de los fideicomisos, considerando la expansión y el nivel de complejidad que han adquirido estas operaciones”, destacó el banco central en un comunicado.

Asimismo, busca robustecer las obligaciones relacionadas con la administración y protección del patrimonio fideicomitido, regular la contratación y seguimiento de la actuación de administradores y administradores maestros, así como establecer medidas para mejorar la transparencia y la delimitación de la responsabilidad fiduciaria.

“El Banco de México, con el fin de continuar promoviendo el sano desarrollo del sistema financiero y proteger los intereses del público, somete a consulta pública el proyecto de disposiciones de carácter general a las que deberán sujetarse las operaciones de fideicomiso”, agregó el escrito.

Banxico recibirá comentarios públicos a este proyecto hasta el 15 de diciembre.

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