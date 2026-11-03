Profeco suspende cuatro establecimientos y brinda más de mil 300 asesorías durante Día de Muertos

asesorías PROFECO

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en cuatro establecimientos por incumplir disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, como parte del Programa de Verificación y Vigilancia “Fieles Difuntos y Día de Muertos 2026”, realizado durante las celebraciones de esta temporada.

Las sanciones se aplicaron a una sucursal de Farmacia Guadalajara, un negocio de diseño e impresiones, un estacionamiento y una funeraria, luego de detectar distintas irregularidades relacionadas con promociones, cobros y falta de información sobre los precios de sus servicios.

Irregularidades en comercios y servicios

En el caso de Farmacia Guadalajara, la suspensión se debió a que el establecimiento no respetó una promoción y tampoco informó el costo de la comisión por los servicios que ofrece. En el negocio de diseño e impresiones, el personal de Profeco detectó que no se exhibía el monto total que debían pagar los consumidores.

Por su parte, el estacionamiento recibió un sello por no especificar las formas de pago disponibles, mientras que la funeraria fue sancionada por carecer de un contrato de adhesión y no informar sus precios.

Más de mil visitas de inspección

Como parte del operativo nacional, personal de la Profeco y de sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) realizó 14 visitas de verificación y 112 de vigilancia en establecimientos de distintos giros.

Las revisiones incluyeron tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia, así como comercios de vinos y licores, materias primas, abarrotes, chiles secos, semillas, misceláneas y cremerías. También se supervisaron estacionamientos públicos y negocios dedicados a la venta de artículos de temporada.

Entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, la dependencia monitoreó 47 mil 211 productos durante mil 304 visitas de inspección y proporcionó mil 318 asesorías a consumidores que solicitaron orientación.

Precios visibles y derechos del consumidor

Durante las acciones también se colocaron 9 mil 129 preciadores para que los proveedores mostraran de manera clara y visible los costos de sus productos y servicios. Además, se instalaron mil 281 carteles informativos sobre los derechos de las personas consumidoras en lugares con alta afluencia.

La Profeco invitó a la población a denunciar cualquier abuso o irregularidad mediante el Teléfono del Consumidor, en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722.