Cemex participa en la construcción de Torre Rise, el edificio más alto de Latinoamérica

Cemex y Ancore Group concluyeron la obra civil de la Torre Rise, ubicada en Monterrey, Nuevo León, luego de realizar el colado de la última losa correspondiente al piso 101, con lo que el edificio alcanzó una altura de 412 metros y se posicionó como el más alto de Latinoamérica.

El proyecto representa un avance para el sector de la construcción en México, debido a los requerimentos técnicos y de infraestructura que implicó levantar un rascacielos de estas dimensiones. Una vez que se incorpore una antena de 72 metros, la estructura llegará a una altura total de 484 metros.

La participación de Cemex fue una de las piezas centrales para el desarrollo de la obra, ya que la compañía se encargó de suministrar concretos de alta resistencia, diseñados para soportar las exigencias estructurales del inmueble y las condiciones necesarias para bombear el material a más de 400 metros de altura.

Además del suministro de materiales, la empresa proporcionó acompañamiento técnico durante las diferentes etapas de construcción, mediante especialistas que trabajaron en el diseño de las mezclas, la supervisión de los colados masivos y el cumplimiento de los estándares de calidad y durabilidad.

El colado de la última losa se realizó durante el fin de semana pasado y reunió a representantes de las compañías involucradas en el proyecto, entre ellos Sergio Menéndez, presidente de Cemex México, y Óscar Martínez, director general de Ancore Group, además de directivos de Alora y Nest.

Durante el encuentro también se realizó la develación de una placa conmemorativa en la parte más alta de la torre, como símbolo del cierre de la etapa de obra negra y el comienzo de una nueva fase de desarrollo.

De acuerdo con los datos del proyecto, la construcción comenzó el 30 de septiembre de 2023 y hasta el momento ha requerido alrededor de 120 mil metros cúbicos de concreto para desarrollar aproximadamente 185 mil metros cuadrados de construcción.

En los trabajos también participaron miles de camiones revolvedores y cerca de 800 trabajadores, quienes contribuyeron al desarrollo de la estructura.

Una vez concluido, el inmueble contará con 35 elevadores de alta tecnología, considerados entre los más rápidos del país. También tendrá un mirador turístico en los niveles 95 al 97, al que los visitantes podrán ingresar mediante la compra de boletos.

Para Cemex, la participación en Torre Rise representa una muestra de sus capacidades técnicas en proyectos de gran escala, particularmente en obras que requieren materiales especializados y soluciones para condiciones complejas de construcción.

En el marco de su 120 aniversario, la compañía destacó su trayectoria en el suministro de materiales y el desarrollo de infraestructura emblemática, con la que busca contribuir a la transformación urbana y al crecimiento de las ciudades.