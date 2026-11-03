¿Por qué Ajemex innova en temas ambientales a través de la educación ecológica?

Ajemex La iniciativa, según sus autores, había llegado hasta el año pasado a más de 20 mil alumnos de 24 escuelas. (Especial)

En un contexto en el que la mitigación del cambio climático exige acciones coordinadas entre empresas, gobiernos y sociedad, AJEMEX fortalece su estrategia ambiental mediante educación ecológica, voluntariados y mejoras en sus procesos productivos.

¿Por qué Ajemex innova en temas ambientales?

La compañía mexicana, división de Grupo AJE, articula dichas iniciativas con su filosofía de sostenibilidad, denominada “Revolución Natural”, para promover una cultura de responsabilidad ambiental y avanzar hacia una operación más eficiente.

En el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, que se conmemora cada 24 de octubre, tales acciones cobran relevancia ante la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aprovechar responsablemente los recursos naturales y fomentar hábitos sostenibles entre las nuevas generaciones.

De ahí que, uno de los ejes de AJEMEX es la formación de conciencia ecológica desde las aulas y para ello, en colaboración con Ecourban A.C., la multinacional latina respalda el programa “Escuelas comprometidas con el medio ambiente”, dirigido a estudiantes de distintos niveles educativos del Valle de Toluca, Estado de México.

La iniciativa, según sus autores, había llegado hasta el año pasado a más de 20 mil alumnos de 24 escuelas de Toluca, Metepec y Valle de Bravo durante sus primeros seis meses.

¿Qué promueve AJEMEX?

Asimismo, el programa incluye tres visitas por ciclo escolar, actividades prácticas de reciclaje, dinámicas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y experiencias didácticas para acercar a niñas, niños y jóvenes a los desafíos ambientales.

La compañía también promueve la participación de sus colaboradores mediante jornadas de voluntariado; y entre los antecedentes documentados figuran diferentes actividades, por ejemplo, el programa “Mitigación de la huella plástica Tulum”, iniciativa ejecutada con Tulum Circula y la Fundación TUSERES.

Además, la estrategia ambiental también implica revisar las operaciones y buscar alternativas para optimizar el uso de recursos; en ese ámbito, AJEMEX plantea la innovación como una herramienta para mejorar la eficiencia de sus procesos y contribuir a reducir su impacto ambiental.

La transformación del sector de bebidas comprende retos relacionados con el consumo de agua y energía, los materiales de los envases, la generación de residuos y la logística.

Por todas esas razones, la incorporación de mejoras operativas, el impulso al reciclaje y el desarrollo de nuevas propuestas de productos forman parte de una visión que busca responder a las demandas del mercado sin desvincular el crecimiento empresarial de la sostenibilidad.

En conclusión, con iniciativas educativas, participación comunitaria e innovación productiva, AJEMEX busca consolidar una estrategia ambiental transversal; no obstante, el desafío consiste en mantener dichos esfuerzos, medir sus resultados y ampliar su alcance para que la responsabilidad climática.