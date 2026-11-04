Diana Pamela Juárez, especialista en proyectos, pone de acuerdo a arquitectos, contadores y abogados

Diana Pamela Juárez Cortesía

En un proyecto inmobiliario participan arquitectos, ingenieros, contadores, abogados, asesores fiscales y contratistas. Cada uno revisa su parte con sus propios documentos y sus propios tiempos. En la práctica, el problema aparece cuando nadie junta esas piezas antes de tomar una decisión y cada especialista da por hecho que otro ya revisó lo que a él no le tocaba.

Ese trabajo de unir la información es el que ha hecho Diana Pamela Juárez en los últimos años. Mexicana, fue responsable del Área de Desarrollo de Nuevos Negocios en Smart Audit Solutions, donde identificaba, analizaba y estructuraba proyectos empresariales.

Muchos documentos, una decisión

En los proyectos inmobiliarios que evaluó, la información llegaba de planos, presupuestos, levantamientos, opiniones legales, proyecciones fiscales, contratos y calendarios de obra. Su tarea era ordenar todo eso, entender qué significaba en términos económicos y presentar una conclusión para que la dirección pudiera aprobar, modificar o rechazar la oportunidad. En el análisis de una residencia en Holbox, por ejemplo, tuvo que relacionar las condiciones del predio, la distribución arquitectónica, los rubros de construcción y las etapas de inversión.

Diana Pamela Juárez sostiene en sus artículos que ningún documento, por sí solo, responde si un proyecto conviene.

Diana Pamela Juárez Cortesía

Cuando cada área trabaja por separado, explica, se acumulan contradicciones. Los planos, el contrato, el presupuesto y la estrategia de venta se preparan con supuestos distintos, y esas diferencias aparecen después como cambios de alcance, retrasos, descuentos o falta de dinero en plena obra.

Parte de ese orden es documental. En sus textos insiste en llevar control de versiones, firmas, fechas y traducciones, para saber qué información existía cuando se tomó cada decisión y quién respondía por ella.

Hasta dónde llega su papel

En sus textos también marca un límite. Su experiencia le permite hacer las preguntas correctas y calcular las consecuencias económicas, pero la validación técnica o legal corresponde a los profesionales autorizados de cada área. No busca reemplazar al arquitecto ni al abogado. Lo que hace es que lo que dice cada uno llegue a la mesa donde se decide. También separa una recomendación preliminar de una autorización para avanzar. La primera ordena lo que todavía falta por saber. La segunda confirma que se cumplieron las condiciones financieras, técnicas y legales que se habían fijado antes.

El cambio de país

Esa distinción se volvió más importante cuando empezó a trabajar en Estados Unidos. Hoy Diana Pamela Juárez es gerente de una empresa constituida en Texas, y allá los roles se reparten de otra manera: brokers, contratistas, compañías de títulos, prestamistas y autoridades locales tienen responsabilidades específicas. Palabras como permit, title o inspection pueden implicar procesos que no tienen un equivalente exacto en México.

Una experiencia exitosa en un país, advierte, puede volverse exceso de confianza si se aplica en otro sin validarla.

Diana Pamela Juárez Cortesía

Por eso, antes de llevar una práctica de un país a otro, propone revisar qué problema resolvía, qué supuestos la sostenían, qué regulación la condicionaba, qué recursos exigía y cómo se medía. Después se prueba a pequeña escala y, según el resultado, se adopta, se ajusta o se descarta.

Para el día a día, Diana Pamela Juárez propone algo sencillo: un glosario compartido, responsables claros para cada tarea y un registro de las diferencias importantes entre un país y otro, de modo que todo el equipo entienda lo mismo cuando alguien usa una palabra.