Epson apuesta por impresoras sin tóner plástico: así busca transformar la impresión empresarial

Epson impulsa una nueva forma de imprimir en las empresas de América Latina Foto: Cortesía

La impresión de documentos forma parte de las actividades cotidianas de miles de empresas, pero detrás de cada hoja también existe un impacto ambiental relacionado con el consumo de electricidad, los materiales utilizados y la generación de residuos. Ante este escenario, Epson impulsa una alternativa tecnológica que busca cambiar la manera en que las organizaciones imprimen: Toner Free.

La iniciativa, cuya expansión regional fue anunciada el 27 de octubre de 2026, promueve la adopción de impresoras de inyección de tinta en el sector corporativo de América Latina, como una alternativa a los equipos láser tradicionales que utilizan tóner en polvo para reproducir textos e imágenes.

El objetivo es reducir los recursos que demanda la impresión empresarial sin dejar de responder a las necesidades de productividad de las organizaciones.

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¿Qué es Toner Free y por qué busca eliminar el tóner plástico?

La propuesta de Epson parte de un problema poco visible para los usuarios: el impacto ambiental de los consumibles utilizados en las impresoras láser.

Estos dispositivos emplean polvo de tóner que contiene plástico y necesitan calor para fijar el material sobre el papel. De acuerdo con las cifras presentadas por la compañía, la producción mundial de tóner genera una cantidad de plástico equivalente a 246 mil millones de popotes, 20 mil millones de bolsas o 5 mil millones de botellas.

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Frente a este panorama, Epson busca impulsar un cambio hacia la impresión sin tóner mediante equipos de inyección de tinta, una tecnología que prescinde de este consumible y utiliza un mecanismo diferente para transferir la tinta al papel.

La compañía también anunció que dejó de comercializar impresoras láser a nivel global para concentrar sus esfuerzos de innovación en soluciones de inyección de tinta.

PrecisionCore Heat-Free: cómo funciona la tecnología de Epson

Uno de los pilares de esta estrategia es PrecisionCore Heat-Free, tecnología incorporada en las impresoras empresariales WorkForce de Epson.

A diferencia de los equipos láser, que requieren elevar la temperatura para fundir y fijar el tóner, este sistema expulsa gotas de tinta sobre el papel sin necesitar calor durante el proceso de impresión.

Esta diferencia tecnológica tiene efectos en el consumo energético y la generación de residuos. Según las comparaciones presentadas por Epson, sus equipos pueden reducir hasta 86% el consumo de electricidad y generar hasta 53% menos residuos frente a impresoras láser a color equivalentes.

Estas cifras son especialmente relevantes para organizaciones que mantienen operaciones de impresión constantes y buscan optimizar sus recursos.

Epson impulsa una nueva forma de imprimir en las empresas de América Latina Foto: Cortesía

¿Por qué las empresas buscan alternativas de impresión más sostenibles?

La sostenibilidad se ha convertido en un elemento cada vez más importante dentro de las estrategias empresariales. De acuerdo con el estudio de KPMG Informes de sostenibilidad camino a la obligatoriedad: es hora de prepararse, el 69% de las 100 empresas más grandes de cada país de América Latina ya publica informes de sostenibilidad, mientras que el 77% ha establecido objetivos para reducir sus emisiones de carbono.

En este contexto, decisiones operativas como elegir los equipos de impresión también pueden contribuir a mejorar el desempeño ambiental de una organización.

Isabel Yépez, gerente senior de Marketing de Epson para América Latina, explicó que la selección de tecnología no solamente representa una decisión operativa, sino que también influye en el consumo de recursos y la cantidad de residuos que genera una empresa.

La iniciativa busca que las organizaciones reconsideren la tecnología que utilizan diariamente y evalúen alternativas que combinen productividad y eficiencia energética.

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El compromiso ambiental de Epson en América Latina

La estrategia Toner Free forma parte de una visión de sostenibilidad más amplia de Epson. La compañía informó que desde enero de 2024 utiliza energía 100% renovable en todos sus sitios operativos.

También cuenta con objetivos de reducción de emisiones para 2030 avalados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), además de un compromiso para eliminar el uso de recursos del subsuelo no renovables para 2050.

Epson impulsa una nueva forma de imprimir en las empresas de América Latina Foto: Cortesía

En América Latina, uno de sus proyectos ambientales contempla la plantación de un árbol por cada impresora WorkForce vendida, mediante una colaboración con la organización Reforestemos en Chile. De acuerdo con la empresa, esta iniciativa ha permitido plantar más de 14 mil 800 árboles y también tiene presencia en países como México, Colombia, Perú y Argentina.

Con Toner Free, Epson busca posicionar la inyección de tinta como una alternativa para el entorno corporativo y abrir una conversación sobre el impacto ambiental de una actividad tan habitual como imprimir documentos.