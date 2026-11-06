Defiende Broxel su legalidad tras señalamientos por distribución de monederos electrónicos

Monederos electrónicos de Broxel

La empresa Broxel, S.A.P.I. de C.V., que fue contratada por la Cámara de Diputados para la distribución de monederos electrónicos rechazó haber incurrido en conflicto de intereses u opacidad en esas actividades y defendió que cuenta con la plena autorización y supervisión regulatoria del Estado mexicano.

En un posicionamiento tras los cuestionamientos a la transparencia y legalidad de sus contratos gubernamentales —incluido el servicio de monederos electrónicos prestado a la Cámara de Diputados—, la firma financiera Servicios Broxel precisó que ninguna autoridad administrativa, fiscal o judicial ha determinado responsabilidad en su contra.

Explicó que los procedimientos en trámite ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno corresponden a recursos de inconformidad presentados por un competidor tras un proceso licitatorio, los cuales representan medios de defensa ordinarios y no resoluciones definitivas de falta alguna.

Asimismo, la institución financiera destacó se encuentra debidamente autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México, y aclaró que observaciones administrativas pasadas fueron atendidas y concluidas en su totalidad, descartando cualquier vínculo con operaciones de procedencia ilícita.

Aclaró que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se dirigen formalmente a los entes públicos que ejercen el presupuesto, y que la empresa ha entregado en tiempo y forma la documentación requerida como prestador de servicios.

Igualmente, recordó que la elección entre licitación, invitación restringida o adjudicación directa es facultad exclusiva de los entes convocantes, manteniendo una postura ajena a la actividad política.

Broxel aseguró que toda la infraestructura tecnológica y de pagos registra cada dispersión de forma auditable y a disposición inmediata de las autoridades competentes.

Finalmente, la compañía informó que ha ejercido su derecho de réplica conforme a la ley y que se reserva las acciones civiles y legales correspondientes en contra de quien difunda información falsa que afecte su reputación patrimonial y corporativa.