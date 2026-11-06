Profeco alerta por llamado a revisión de más de 11 mil Nissan X-Trail e-Power por posible pérdida de potencia

Nissan X-Trail e-Power

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre un llamado a revisión realizado por Nissan Mexicana para 11 mil 148 vehículos X-Trail e-Power, debido a una posible falla en el sistema de control de la batería que podría ocasionar una pérdida repentina de potencia durante la conducción.

De acuerdo con la alerta difundida por la dependencia, el problema se relaciona con el controlador de la batería de iones de litio (LBC), el cual podría detectar erróneamente una falla en el sistema de baterías y activar el modo de seguridad del vehículo.

Esta situación impediría la carga de la batería y podría provocar una disminución repentina de potencia. En los casos más extremos, existe la posibilidad de que el automóvil se detenga mientras se encuentra en circulación, lo que representa un riesgo para sus ocupantes y otros usuarios de la vía pública.

Nissan revisará y reprogramará el sistema sin costo

Como parte de las medidas correctivas, Nissan Mexicana informó que, a través de sus distribuidores autorizados, realizará la revisión de las unidades involucradas y reprogramará el software del controlador de la batería de iones de litio (LBC).

La campaña permanecerá vigente por tiempo indefinido, por lo que las personas propietarias de los vehículos señalados podrán acudir a los distribuidores autorizados para verificar si su automóvil está incluido en el llamado.

La automotriz también indicó que buscará contactar directamente a las y los propietarios mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o cartas, de acuerdo con los datos de contacto disponibles en sus registros.

¿Cómo saber si tu Nissan X-Trail está involucrada?

Profeco recomendó a las personas consumidoras verificar si su vehículo forma parte de esta campaña de revisión mediante los canales oficiales de Nissan.

Para consultar la información, pueden ingresar al siguiente enlace:

Consulta de llamados a revisión: https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-arevision.html

https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-arevision.html Teléfono de atención Nissan: 800 964 7726 (800 9NISSAN).

800 964 7726 (800 9NISSAN). Contacto oficial: https://www.nissan.com.mx/contactanos.html

La dependencia llamó a las personas propietarias de los modelos señalados a mantenerse atentas a las notificaciones de la empresa y solicitar la revisión correspondiente.

Profeco pone a disposición canales para quejas y denuncias

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor recordó que mantiene habilitados sus canales de atención para recibir reportes sobre anomalías, quejas y denuncias relacionadas con productos y servicios.

Las personas consumidoras pueden comunicarse mediante los siguientes medios:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722.

55 5568 8722 y 800 468 8722. X: @AtencionProfeco y @Profeco.

@AtencionProfeco y @Profeco. Facebook: ProfecoOficial.

ProfecoOficial. Denuncias: denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

denunciasprofeco@profeco.gob.mx. Asesoría: asesoria@profeco.gob.mx.

La Profeco reiteró la importancia de atender los llamados a revisión de las automotrices, ya que estas campañas permiten corregir posibles defectos y prevenir riesgos para las personas consumidoras.

En este caso, la revisión y reprogramación del sistema de control de la batería busca evitar que una detección errónea active el modo de seguridad y provoque una pérdida de potencia o la detención inesperada de los vehículos afectados.