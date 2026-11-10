¿Por qué OpenBank está cancelando tarjetas de crédito? Esto se sabe de las recientes recisiones de contratos

Openbank México Usuarios y usuarias de redes sociales reportan haber recibido una “notificación de terminación anticipada y rescisión” por parte de Openbank.

La preocupación se ha apoderado de clientes de OpenBank México en redes sociales después de que comenzaran a circular reportes sobre un presunto “bloqueo y cancelación de tarjetas de crédito”, tanto de su producto tradicional como de la tarjeta emitida en colaboración con Cinépolis lanzada durante finales de julio del año presente.

Mediante capturas de pantalla, usuarios y usuarias han compartido sus conversaciones con el área de atención a clientes y notificaciones oficiales en las que la institución financiera les informa sobre la terminación anticipada de sus contratos, lo que ha generado dudas entre los y las tarjetahabientes que recientemente habían obtenido la aprobación de una tarjeta.

¿Qué está pasando con OpenBank? Esto se sabe sobre el bloqueo y cancelación de tarjetas de crédito

De acuerdo con los mensajes compartidos por usuarios en redes sociales, los primeros reportes de tarjetas bloqueadas comenzaron a circular durante los primeros días de noviembre de 2026, después de que la institución ofreciera múltiples posibilidades para tramitar el producto en las semanas anteriores.

Según señala una de las explicaciones proporcionadas por el área de atención a clientes de OpenBank, el banco identificó solicitudes de varias tarjetas realizadas en un periodo muy corto, por lo que decidió implementar un “ajuste preventivo” en uno de sus productos financieros, mientras que el otro continuaría funcionando con normalidad.

🚨 ¡Openbank México está cancelando el contrato de más usuarios! Varias personas recibieron la notificación de terminación anticipada y rescisión. No queda claro si son quienes aprovecharon el error del sistema o clientes antiguos. 💬 ¿Te pasó lo mismo? #Openbank #México #TDC https://t.co/LyzWpyP6zV — Inversiones al Día | Chris Leyva (@InversionesAld) November 9, 2026

Es decir, para mantener las finanzas de sus clientes “sanas y bien cuidadas”, la tarjeta que sea bloqueada deberá permanecer sin uso hasta que se liquide cualquier saldo pendiente. A su vez, OpenBank indicó que estaría revisando el historial crediticio de sus tarjetahabientes contactados para analizar si podrán ser candidatos a solicitar nuevos productos financieros.

Las especulaciones que han circulado en redes sociales señalan una posible falla en los procesos de aprobación de créditos de OpenBank, luego de que sus usuarios y usuarias reportaran haber obtenido autorizaciones para sus tarjetas en circunstancias similares.

¿Qué hacer si OpenBank canceló una de tus tarjetas de crédito?

En caso de que recibieras una notificación de terminación anticipada o que tu tarjeta aparezca en estado “bloqueada”, lo primero que debes tener claro es que la cancelación del producto no significa que la deuda haya desaparecido, ya que la obligación financiera permanecerá vigente hasta que se liquide la totalidad de los adeudos.

Según lo reportan clientes que se han puesto en comunicación con OpenBank, cualquier tarjetahabiente deberá continuar realizando sus pagos de manera normal hasta que el monto sea liquidado. Debido a ello, estas son algunas recomendaciones para quienes enfrentan tal situación:

Revisa tu saldo pendiente y continúa pagando.

Solicita información sobre la cancelación.

Verifica que tu deuda quede liquidada y solicita una constancia .

. Revisa tu historial en el Buró de Crédito .

. Si consideras que la cancelación fue irregular, acude a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En resumen, la recomendación general para las personas afectadas es mantenerse atentas a las comunicaciones oficiales del banco, cumplir con sus obligaciones financieras y conservar toda la documentación relacionada con el bloqueo y la terminación de sus contratos.