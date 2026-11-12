Broxel defiende licitación de vales electrónicos y destaca beneficio de 480 mdp para el Gobierno Federal

Broxel

Servicios Broxel defendió la legalidad del procedimiento mediante el cual obtuvo la adjudicación del servicio de suministro de vales electrónicos de despensa para el ejercicio fiscal 2025 y aseguró que su propuesta representó un beneficio superior a 480 millones de pesos para el Gobierno Federal.

La compañía explicó que ganó la licitación pública conducida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), luego de presentar una oferta que cumplió con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos establecidos. El contrato contempló el suministro de esta prestación para trabajadores de más de 200 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

En un comunicado, Broxel señaló que el procedimiento se desarrolló bajo el nuevo marco jurídico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, que entró en vigor en 2025 y sustituyó la legislación que había permanecido vigente desde el año 2000.

La licitación, identificada con el número LA-06-400-006400001-N-19-2025, contó con la participación de las áreas consolidadoras y normativas del Gobierno Federal, además del acompañamiento de un testigo social encargado de dar seguimiento a las distintas etapas del proceso.

Destaca bonificación de más de 480 millones de pesos

Entre los principales beneficios de su propuesta, la compañía destacó una bonificación superior a 480 millones de pesos para el Gobierno Federal, cantidad que aseguró haber dejado de cobrar por la prestación del servicio y que representó un beneficio económico directo para las finanzas públicas.

Además de este monto, la empresa sostuvo que realizó la dispersión íntegra de los recursos solicitados por las dependencias y entidades en tiempo récord, cumplió con el objeto de la contratación y atendió los requerimientos e inquietudes planteados durante la ejecución del servicio.

Broxel agregó que ha respondido y dado seguimiento a todas las solicitudes formuladas por las instituciones participantes, por lo que reiteró su disposición para mantener la colaboración y atender cualquier asunto relacionado con el contrato.

Empresa desconoce autenticidad de documento difundido

Respecto a la información publicada recientemente sobre un documento de carácter presuntamente oficial, la compañía manifestó que no ha recibido una notificación formal relacionada con ese material, por lo que dijo desconocer su autenticidad, integridad y las circunstancias en las que fue obtenido.

También señaló que, en caso de tratarse de una opinión interna emitida por un órgano colegiado de la banca de desarrollo, su difusión parcial impide conocer los antecedentes, el contexto y el alcance completo de su contenido.

Ante esta situación, Broxel expresó que está dispuesta a colaborar institucionalmente ante cualquier requerimiento, proporcionar la información que le sea solicitada y participar en los procesos de conciliación que contribuyan al cumplimiento normativo, la transparencia y la rendición de cuentas.

La empresa consideró que el diálogo y la cooperación entre instituciones, junto con el apego a la legalidad, son fundamentales para fortalecer la confianza y contribuir al funcionamiento de las instituciones públicas.

Finalmente, Broxel refrendó su compromiso con México y destacó su trayectoria como aliado tecnológico y financiero, respaldada, aseguró, por su capacidad operativa, innovación y experiencia en proyectos de gran escala.

La compañía afirmó que continuará trabajando bajo principios de transparencia, responsabilidad, buena fe y colaboración institucional, al sostener que los resultados, el cumplimiento de la ley y el servicio al Estado mexicano son su principal carta de presentación.