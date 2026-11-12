Escándalo de Nvidia: Tenía estos proyectos con el gobierno de México y Pemex... ¿Qué pasará con ellos?

Nvidia La compañía tenía algunos proyectos en México, incluida una posible colaboración con Pemex. (Especial)

Nvidia, la compañía más importante en la fabricación de chips para diversos usos tecnológicos, se encuentra en medio del escándalo y la incertidumbre tras la renuncia de su director ejecutivo. Esta empresa tiene proyectos en marcha en México.

¿Qué está pasando con Nvdia?

Después de que se revelara que Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, mantuvo relaciones extramaritales con una posible espía china, Alice Huang, y una empleada de su compañía, este jueves anunció que renunciaría a su puesto. Esto ha generado una nube de incertidumbre alrededor del futuro de la compañía, la cual se había posicionado como la mejor valorada en el mercado (cayó a segundo lugar debido a un declive en inversión de IA). La compañía de chips marcha hacia adelante con una directora ejecutiva, Colette Kress, quien fue anunciada este jueves como CEO interina.

El futuro de Nvidia resulta importante también para México, país en el que cuenta con dos importantes proyectos: uno con Pemex y otro con el gobierno federal.

¿Qué proyectos tiene Nvidia en México?

Marcio Aguiar, director de Nvidia Enterprise para Latinoamérica, confirmó en septiembre a la revista Expansión que la compañía está trabajando de la mano de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en desarrollar supercomputadora Coatlicue, la cual está siendo impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum como la manera más avanzada de procesar datos fiscales, energéticos y de salud.

Además, Aguilar expresó interés en trabajar con Pemex con el objetivo de desarrollar tecnología que permitiría generar simulaciones que a su vez aceleren hasta por un 60 por ciento el proceso de exploración, eficientando la extracción de combustibles fósiles. Esto es algo que ya aplican otras compañías petroleras como Petrobras, Shell, Exxon, BP, Chevron y Aramco.

Además de estos dos proyectos, CIPRE Holding, que utiliza tecnología de NVIDIA, anunció el año pasado la construcción de un centro de datos en Nuevo León que representaría una inversión de mil millones de dólares.

Hasta el momento, no parece que estos proyectos vayan a detenerse por la polémica que enfrenta la compañía.