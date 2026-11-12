Profeco recomienda cómo actuar ante incumplimientos en compras digitales durante el Buen Fin

Profeco recomienda cómo actuar ante incumplimientos en compras digitales

Con el objetivo de evitar irregularidades durante la temporada de Buen Fin, que transforman la emoción de la compra en preocupación, la sección Qué hacer si… de la Revista del Consumidor de noviembre ofrece orientación.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda a la población consumidora que cuenta con derechos y que es fundamental hacerlos valer, por lo que lanza una serie de recomendaciones para saber cómo actuar ante los incumplimientos más comunes.

Una irregularidad frecuente ocurre cuando el precio de un artículo en oferta cambia al momento de realizar el pago. Si la promoción se encuentra vigente, el proveedor tiene la obligación de respetarla.

Se debe revisar siempre las letras chiquitas y guardar evidencia de la oferta, ya que una captura de pantalla puede convertirse en una prueba para constatar el precio que se anunciaba originalmente.

Otro inconveniente habitual es la cancelación de una compra ya confirmada bajo el argumento de que se agotó el inventario. En este caso, es indispensable conservar la publicidad, el precio anunciado, la confirmación del pedido, el comprobante de pago y cualquier comunicación relacionada con la cancelación.

El contar con toda esta información de compra respaldará una posible queja y permitirá comprobar las condiciones exactas en las que se realizó la operación.

También puede ocurrir que un pedido comprado en línea no llegue dentro del plazo de entrega establecido, ya sea porque permanece en tránsito por tiempo indefinido o porque el sistema lo marca como entregado sin haberse recibido. La Profeco recomienda guardar el número de pedido, la fecha de compra, el plazo de entrega informado, el comprobante de pago y cualquier comunicación que se haya tenido con el proveedor. Además, si la plataforma indica que el paquete ya fue entregado pero nunca se recibió, es fundamental reportarlo y solicitar una aclaración de inmediato.

Durante esta temporada suelen circular supuestas promociones que parecen demasiado buenas para ser verdad, como regalos atractivos en la compra de algún producto. La sugerencia es que, antes de realizar una transferencia o proporcionar datos personales y bancarios, se verifique quién está detrás de la venta, las condiciones de la oferta y confirmar los medios de contacto oficiales.

La institución también recuerda que realizar compras por internet no exime a los proveedores de respetar los precios, promociones, ofertas y demás condiciones de compra que hayan ofrecido.

Tienen la obligación de entregar los productos o prestar los servicios conforme a los términos y condiciones ofrecidos en su información o publicidad, las cuales deben ser claras, veraces y comprobables, sin elementos que induzcan o puedan inducir a error o confusión.

La Profeco pone a disposición sus canales oficiales de contacto: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial