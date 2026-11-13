Capacitación, uno de los retos para la seguridad privada: LAUMIR

Capacitación de elementos de seguridad privada

Considerada fundamental para labores de vigilancia y prevención, la capacitación de personal es clave para transformar a un guardia o vigilante de una simple figura pasiva en un estratega preventivo capaz de proteger vidas, bienes e instalaciones.

La capacitación del personal es uno de los retos para la industria de la seguridad privada, debido a la responsabilidad que implica proteger personas, instalaciones y bienes.

La preparación de los guardias constituye un componente relevante en la prestación de estos servicios y en ese sentido LAUMIR, empresa especializada en seguridad busca avanzar en la profesionalización de sus elementos y fortalecer la calidad de sus operaciones.

Más de 200 guardias de seguridad privada de LAUMIR participaron en una jornada de capacitación enfocada en el estándar de competencia EC0060 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

De acuerdo con la empresa, la jornada estuvo dirigida a fortalecer las capacidades operativas de sus elementos y promover criterios de actuación más homogéneos en el desarrollo de sus funciones.

La actividad forma parte de las acciones de la compañía para fortalecer la preparación de su personal y mejorar el desempeño de quienes realizan labores de vigilancia y protección en instalaciones y espacios de trabajo.

Agrega que la formación bajo estándares de competencia busca establecer parámetros para evaluar los conocimientos y habilidades de los trabajadores. En el ámbito de la seguridad privada, estos procesos permiten reforzar aspectos relacionados con la aplicación de procedimientos, la prevención de riesgos y la atención de incidentes.