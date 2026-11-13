Novacard La tarjeta de crédito Novacard funciona en México bajo un esquema de ciclos quincenales. (Novacard)

En esta época de descuentos, Novacard es una opción para pagar por las promociones que tiene, pero también, la tarjeta ofrece diversos beneficios y puedes usarla para las compras.

¿Qué es Novacard y cómo funciona la tarjeta de crédito digital?

De esta forma, Novacard es una tarjeta de crédito digital en México emitida bajo el respaldo de Mastercard y operada por la empresa financiera Unitron Technology.

“Básicamente la propuesta de valor diferencial de nueva o lo que venimos a hacer diferente a transformar la relación de los usuarios con el crédito, con una puerta de entrada para todos y acompañando al usuario en el desarrollo que dice. Es verdad es un mercado con mucha competencia. Nuestro diferencial que está en el ciclo de 14, 14, 14 días para comprar, fecha de corte 14 días y 14 días para pagar”, dijo Santiago Lizaso, vocero y director principal de la compañía.

Además, es una tarjeta sin anualidad ni tasa de interés tradicional, aunque sustituye el interés convencional por una comisión fija diaria si no liquidas el saldo total a tiempo.

“Y si líquidas tus créditos a 14 días se recupera absolutamente todo. Si no lo haces, se te cobra una comisión fija y esa comisión fija se te comunicó desde el primer momento en el que comenzaste tu relación con la. Entonces en eso creemos en esa con la tarjeta, creemos en esa relación transparente que comienzan muy clara desde el principio con una comisión fija y con plazos y fechas muy claras”, agregó.

Características principales de Novacard

La línea de crédito y planes de Novacard ofrece líneas desde 1 mil pesos hasta 200 mil pesos en su modalidad estándar sin comisión de apertura.

Para quienes buscan crear o reparar su historial crediticio, existe el Plan Start con una línea inicial de 500 pesos a un mil pesos y una comisión de emisión de 500 pesos.

Ciclo de facturación catorcenal: A diferencia de los bancos tradicionales con cortes mensuales, Novacard maneja ciclos de 14 días para compras y 14 días adicionales como período de gracia para pagar (28 días en total).

Cashback en compras: Otorga 5% de reembolso en supermercados y tiendas de conveniencia participantes, además de 0.5% en el resto de las compras. El beneficio tiene un tope de $500 MXN por cada período de 14 días.

Tarjeta digital y física: Al aprobarse en su aplicación móvil, obtienes acceso inmediato a la tarjeta digital para compras en línea y recibes el plástico físico en un plazo de 2 a 3 días hábiles.

Por otra parte, Novacard tiene facilidades por si no puedes pagar la deuda entera, ya que los clientes son su principal preocupación.

“En el momento en el que el usuario, si el usuario sale de su ciclo de pago sin pagar en ese momento esa línea se congela, entonces ya a partir de ese momento, obviamente se trata de conciliar esa deuda, en el momento en el que esa deuda se paga, se vuelve a liberar la línea”, agregó.

Por otra parte, Novacard también te da recompensas si pagas a tiempo tus créditos, además que premia con una mayor cantidad a aquellos que cumplan con esta situación.

“Si tú tienes un buen comportamiento en ese sentido, tú puedes construir esa relación, esa historia de edición con la tarjeta, pero además tenemos features muy específicos como lo es LimitBuster, lo cual te permite hacer que los cashbacks que el usuario haya obtenido con sus consumos los puede aplicar como un aumento de su línea de crédito. También puede utilizarlos para transferir a alguien”, agregó.

Finalmente, la tarjeta de crédito Novacard funciona en México bajo un esquema de ciclos quincenales sin anualidad ni intereses tradicionales.

Esto ayuda a sustituir las tasas porcentuales por una comisión fija diaria en caso de no liquidar el saldo total. Respaldada por la red Mastercard, está diseñada para gestionar completamente desde su aplicación móvil.