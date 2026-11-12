¿Es más rico que Slim? Esta es la fortuna de Jensen Huang, según Forbes... y el mexicano está cerca (EFE / Secretaría de Cultura)

La revista Forbes constantemente actualiza su lista de personas más ricas del mundo y, tras la controversia de Jesen Huang y su renuncia como CEO de Nvidia, la revista lo ha colocado como uno de los perdedores de la semana.

Esto es debido a que su patrimonio neto tuvo una disminución del 5.12%, lo que sería un alrededor de 7.7 mil millones de dólares. No obstante, a pesar de su pérdida, sigue estando dentro de los 15 hombres más ricos del mundo.

¿De cuánto es la fortuna de Jensen Huang?

De acuerdo a la revista Forbes, Jensen Huang es el decimotercer hombre más rico del mundo con una fortuna de 143.4 mil millones de dólares, la cual se vio disminuida tras su reciente renuncia como CEO de la empresa Nvidia. Se estima que perdió alrededor del 5.12% de su patrimonio neto.

Jensen Huang fundó la empresa de fabricantes de chips gráficos, Nvidia, a la cual renunció como CEO debido a que se encuentra en medio de investigaciones por sus relaciones extramaritales con una supuesta espía china. Nivia se dominó el mercado de las GPU, primero en los videojuegos y después en la IA.

¿Quiénes son las personas más ricas del mundo y en qué lugar está Carlos Slim?

En la lista de las personas más ricas del planeta se encuentran personalidades como Elon Musk, quien encabeza la lista con un patrimonio de $896.300 mil millones de dólares. Jensen Huang ocupa el puesto número 13, mientras que Carlos Slim Helú está en el lugar 15, siendo el hombre más rico de México con una fortuna de $125.900 mil millones de dólares.

Estas son las 5 personas más ricas del planeta: