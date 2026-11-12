Era un “Don Huang”: revelan una tercera relación extramarital del ex CEO de Nvidia… ¿de quién se trata?

Jensen Huang sale de Nvidia, que cae en bolsa; Google con ADN y otros clics tecnológicos Fotografía que muestra al director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, en Capitol Hill, Washington (EE. UU.). EFE/ Shawn Thew/ARCHIVO (SHAWN THEW/EFE)

A Jensen Huang le llueve sobre mojado: de acuerdo a una investigación de la agencia Reuters, el ex CEO de Nvidia habría mantenido una tercera relación extramarital con otra empleada de la empresa, cuya identidad permanece sin revelarse.

El empresario, que se halla en el lugar 13 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo, renunció a su cargo este jueves, luego del escándalo provocado por la revelación de que sostuvo una relación con Alice Huang, una empresaria de origen chino que es investigada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades de inteligencia a favor de China.

¿Quién sería la tercera mujer vinculada con Jensen Huang?

De acuerdo con Reuters, dos personas familiarizadas con el caso afirmaron que Huang sostuvo una relación íntima con una segunda empleada de Nvidia, distinta a las mujeres cuyos nombres ya habían salido a la luz.

Sin embargo, la identidad de esta trabajadora no fue revelada y la agencia informó que no logró contactarla para solicitar una postura.

Nvidia tampoco emitió comentarios sobre esta nueva información.

Con ello, el número de presuntas relaciones extramaritales atribuidas al ex CEO asciende a tres.

¿Cuáles son las otras relaciones de Huang que sacudieron a Nvidia?

El escándalo comenzó con los reportes sobre la relación entre Huang y Alice Huang, una ejecutiva de la empresa Megaspeed que, según autoridades estadounidenses, es investigada por presuntos vínculos con labores de inteligencia para China.

Posteriormente surgieron versiones sobre una relación con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud de Nvidia.

En un mensaje interno difundido días antes, Jensen Huang admitió haber sido infiel a su esposa y ofreció disculpas a su familia, empleados y accionistas, aunque no identificó públicamente a las personas involucradas.

La revelación de una tercera relación extramarital provocó una turbulencia sobre Nvidia, cuya junta directiva nombró de forma interina como CEO a la directora financiera Colette Kress.

La compañía también mantiene investigaciones internas sobre los hechos y su posible impacto en la gobernanza corporativa.

Este escándalo ha provocado fuertes reacciones en los mercados financieros y mantiene bajo escrutinio a la que es una de las empresas más influyentes del sector de la inteligencia artificial..

De acuerdo a Forbes, la fortuna de Jensen Huang asciende a los 143.4 mil millones de dólares.

Nvidia board weighs ousting CEO Huang after second allegation TAIPEI (Taiwan), 12/11/2026.- The NVIDIA logo sign is displayed outside the corporation's headquarters in Taipei, Taiwan, 12 November 2026. Nvidia's board is reportedly weighing CEO Jensen Huang's removal following a second allegation of personal misconduct. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO (RITCHIE B. TONGO/EFE)

...Y Nvidia cae un 4.34% al cierre de Wall Street tras salida de Huang

Las acciones de la empresa líder del sector de la inteligencia artificial (IA), Nvidia, cayeron un 4.34 por ciento al cierre de Wall Street este jueves después de una jornada marcada por la dimisión de su consejero delegado y cofundador, Jensen Huang.

Al toque de la campana, los títulos de la compañía bajaron hasta los 166 dólares. En las operaciones previas a la apertura del mercado bursátil, las acciones llegaron a caer hasta los 150 dólares.

Las acciones de Nvidia acumulan una caída de más del 16 por ciento desde el pasado 3 de noviembre, cuando cerraron por encima de los 206 dólares.

Más de un 8 por ciento de ese retroceso se ha producido en los últimos cinco días.

La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato alimentó los temores de los inversores a una regulación más estricta del sector de la IA y desencadenó ventas de acciones tecnológicas.

La presión bursátil se intensificó tras destaparse que el cofundador de Nvidia mantenía una relación extramatrimonial con Alice Huang, una antigua ejecutiva de Megaspeed, empresa con sede en Singapur, a quien funcionarios estadounidenses consideran sospechosa de trabajar para el Gobierno chino._Con información de EFE.