Don Cacahuato recibe por cuarto año consecutivo el Distintivo ESR en Chihuahua

Comercializadora Don Cacahuato recibió por cuarto año consecutivo el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), durante la Gala de Responsabilidad Social Empresarial 2026, realizada en Expo Chihuahua.

El reconocimiento, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), distingue a empresas que participan en un proceso de evaluación de sus prácticas en materia social, ambiental y de gobernanza.

Don Cacahuato El reconocimiento es otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).

La ceremonia, organizada por el Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible (Centro PERSÉ), contó con la participación de Cemefi y de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC).

El Distintivo ESR contempla una evaluación anual en la que las empresas presentan información y evidencias sobre sus prácticas de responsabilidad social, así como sobre las acciones que desarrollan para fortalecerlas.

Con este cuarto reconocimiento consecutivo, Don Cacahuato reafirma su compromiso de continuar impulsando prácticas responsables en sus actividades y de fortalecer su participación en las iniciativas de responsabilidad social empresarial.