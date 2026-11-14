Libertad Financiera otorgará bonificaciones de 500 pesos este Buen Fin 2026

Se estima una derrama económica nacional de 235 mil millones de pesos en este Buen Fin.omparación con el año anterior.

Con el objetivo de incentivar el uso responsable de los recursos disponibles y evitar el endeudamiento, Libertad Financiera participará en el Buen Fin 2026 con un esquema de recompensas dirigido a tarjetahabientes de débito.

Durante la jornada comercial, que está en marcha desde el 13 al 17 de noviembre, los clientes de la institución podrán obtener bonificaciones económicas directas y acceder a premios federales sin comprometer sus ingresos futuros.

La estrategia contempla el otorgamiento de hasta 100 bonificaciones de 500 pesos cada una, distribuidas a razón de 20 operaciones ganadoras por día, para quienes realicen compras iguales o superiores a 500 pesos con su Tarjeta de Débito Libertad.

De acuerdo con las bases de la campaña, la asignación se definirá según el orden de las transacciones elegibles y se limitará a un beneficio por usuario.

Asimismo, las compras desde 250 pesos efectuadas con débito o crédito en establecimientos registrados participarán automáticamente, sin requerir inscripción previa, en el Sorteo El Buen Fin 2026 del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que repartirá premios de hasta 250 mil pesos.

Esta alternativa cobra relevancia ante el crecimiento de los pagos electrónicos con fondos propios.

Datos de la Secretaría de Economía señalan que durante la edición 2025 del Buen Fin se registraron ventas totales por 219 mil 200 millones de pesos, de los cuales 76 mil 400 millones se cubrieron mediante tarjetas de débito.

De este modo, las recompensas dejan de ser exclusivas de los productos crediticios y brindan oportunidades adicionales a quienes cumplen con las condiciones vigentes.

Para que las ofertas representen un ahorro real y no generen presiones financieras hacia el cierre de año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) recomienda planear las adquisiciones con anticipación.

Entre las acciones sugeridas destacan fijar un presupuesto máximo que proteja gastos esenciales como alimentación y servicios, comparar precios reales más allá del porcentaje de descuento y verificar restricciones o vigencias de cada tarjeta.

También se aconseja elegir el método de pago según la capacidad económica —priorizando el débito si hay liquidez o cuidando que las mensualidades se ajusten al presupuesto— y reservar capital para los compromisos y celebraciones de diciembre.