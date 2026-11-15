Sam’s Club abre sus puertas a medianoche para recibir el Buen Fin en más de 100 clubes del país

Precios especiales en Sam's Club del 21 al 27 de septiembre Foto: La Crónica

Sam’s Club está listo para vivir uno de los momentos más emblemáticos de su calendario comercial: la tradicional apertura de medianoche para recibir Buen Fin 2026. A partir de las 00:00 horas de este viernes 13 de noviembre, más de 100 clubes alrededor del país abrirán sus puertas para recibir a los socios que buscan aprovechar desde el primer momento una de las temporadas de compra más importantes del año.

La llegada de Buen Fin se suma a El Fin Irresistible, la temporada con la que Sam’s Club amplía las oportunidades para que sus socios planeen, comparen y encuentren opciones relevantes para sus hogares y negocios; así como para sumar a más familias que aún no son parte del club a sumarse. La propuesta busca ir más allá del descuento al integrar precio, selección de productos, beneficios de membresía y una experiencia de compra flexible.

Durante este Buen Fin, los socios pueden encontrar ahorros increíbles y promociones bancarias con alternativas en categorías como tecnología y electrodomésticos, además de productos Member’s Mark y formatos de volumen para familias y pequeños negocios.

“Buen Fin es uno de los momentos más esperados por nuestros socios. Con El Fin Irresistible ampliamos sus oportunidades para planear y comparar, pero también queremos que encuentren una propuesta de valor que vaya más allá del descuento: productos relevantes, beneficios de su membresía y distintas formas de comprar de acuerdo con sus necesidades”, señaló Sergio Pérez Bernal, Director de Mercadotecnia para Sam’s Club México.

Con esta apertura de medianoche, Sam’s Club se prepara para recibir el Buen Fin desde el primer minuto, convirtiendo nuevamente este momento en una experiencia especial para sus socios y mostrando cómo promociones, productos, membresía y conveniencia se integran para generar mayor valor en cada compra.

Acércate a tu club más cercano para conocer todos los detalles. ¡Solo faltas tú para ser parte del club de los de medianoche!

Nota para medios: La apertura a las 00:00 horas no aplicará en los clubes Tapachula (Chiapas); Hospital General, Puebla Vía CAPU, Defensores de la República y Puebla La Noria (Puebla); Macro Plaza Tijuana y Tijuana (Baja California).