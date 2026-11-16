Buen Fin ha aumentado ventas de comercios en un 20 % según la Concanaco (Pexels)

A mitad de su jornada comercial, el Buen Fin 2026 reporta un balance positivo con incremento en las ventas de 20% en promedio respecto a un fin de semana normal, donde domina el pago con tarjeta, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

El Buen fin culmina este martes 17 de noviembre, y aunque en esta ocasión, la Concanaco no ha informado sobre montos económicos, sostiene que la edición 2026 “muestra resultados favorables para el sector comercio y servicios en el país”.

Las categorías con mayor demanda son: electrónica y tecnología lideró las preferencias como el principal producto vendido o comprado con el 33 %, seguida de línea blanca y electrodomésticos con el 24 %, y ropa y calzado con el 12 %. Otros rubros mencionados fueron viajes (7 %), servicios (6 %) y salud y belleza (4 %), refirió el organismo que encabeza Octavio de la Torre.

El programa anual de descuentos y promociones del año en su 11va edición proyecta una meta de ventas por 235,000 millones de pesos, que representaría aumento de 7.3%, frente a los 219,200 millones de pesos del 2025.

Para liquidar sus compras, la tarjeta fue el medio de pago indiscutible con el 82%, muy por encima del efectivo (13%) y otras opciones (4%).

La encuesta menciona que el 37% de los consumidores desembolsó un gasto promedio superior a los 5,000 pesos, mientras que los rangos de 3,000 a 5,000 pesos, de 1,000 a 3,000 y de menos de 1,000 pesos registraron cada uno el 21%.

De acuerdo con los datos preliminares de la Encuesta de Percepción elaborada por la Concanaco, al corte del 15 de noviembre, 61% de los negocios califica los resultados generales como” buenos o excelentes”.

Para atraer a los clientes, los comercios apostaron principalmente por los descuentos directos (58 %), seguidos de promociones como el 2x1 y 3x2 (22 %) y los meses sin intereses (19 %). Para difundir estas ofertas, las redes sociales fueron el canal predilecto utilizado por el 63 % de los negocios.

El comercio presencial mantiene su hegemonía durante la jornada, ya que el 61% realizó sus compras en tienda física, frente a un 18 % que optó exclusivamente por el canal en línea y un 21 % que combinó ambas modalidades.

Asimismo, destacó el impulso al mercado interno, pues el 82 % aseguró haber adquirido productos hechos en México.

El sondeo, que recogió las respuestas en línea de cámaras, negocios y consumidores de 24 entidades federativas entre el 13 y el 15 de noviembre, revela además una amplia aceptación por la extensión de la campaña: el 82 % de los encuestados considera benéfico el día adicional implementado en esta edición, la cual se desarrollará hasta el 17 de noviembre.

A nivel nacional, el arranque de la iniciativa contó con la participación de 81 cámaras de comercio y de comercio en pequeño, abarcando 1,276 municipios y alcaldías en 31 entidades federativas.

Respecto al incremento estimado en las ventas de los negocios locales, la mayoría reportó crecimientos moderados a altos: de 10% a 20% de aumento fue el 30% de los encuestados; de 20 a 30% (25% de los encuestados). Más de 30% en incremento el 19% de los negocios. Menos de 10% en ventas respondió el 19% y sólo un 6% contestó que sin aumento.