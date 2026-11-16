MAJA Sportswear refuerza su presencia en el sur de México con dos aperturas en Oaxaca y Chiapas

Nuevas aperturas MAJA Foto: Cortesía

MAJA®, marca mexicana de ropa outdoor inspirada en los paisajes del país, inauguró el pasado jueves 5 de noviembre dos tiendas: su primera sucursal en Salina Cruz, Oaxaca, y la tercera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Con estas aperturas, la firma alcanzó 137 establecimientos a nivel nacional y fortaleció su presencia en el sur de México.

La tienda número 136 abrió en el Centro Comercial Las Américas, en Tuxtla Gutiérrez, mientras que la número 137 se ubicó en el Centro Comercial Pabellón, en Salina Cruz. Ambas forman parte de la estrategia de expansión con la que MAJA® busca cerrar 2026 con 150 tiendas en el país.

En Tuxtla Gutiérrez, la nueva sucursal amplió la presencia de la marca a tres establecimientos, dando continuidad a su crecimiento en la capital chiapaneca.

“Que Tuxtla Gutiérrez ya tenga tres tiendas MAJA nos dice que la gente se identificó con lo que hacemos. Llegamos con nuestra sucursal número 136 a plaza Las Américas con las ganas de seguir haciendo aventura con esta comunidad, y seguir inspirando a vivir la aventura a más personas”, declaró Sebastián de Nicolás, Director de Expansión de la marca.

Nuevas aperturas MAJA Foto: Cortesía

Por su parte, la apertura en Salina Cruz marcó la llegadade la firma a esta ciudad del Istmo de Tehuantepec. Su ubicación en la costa del Pacífico conecta con el origende MAJA, que nació en 2019 inspirada en los paisajes de Baja California Sur, y con su propuesta de prendas para actividades al aire libre.

“Con esta tienda queremos invitar a la comunidad de Salina Cruz a salir, explorar y vivir la aventura con MAJA. Somos una marca orgullosamente mexicana, y paisajes como los de Oaxaca son justo los que nos inspiran a crear nuestras prendas”, señaló Sebastián de Nicolás.

Con presencia en las 32 entidades del país, MAJA ha desarrollado una propuesta de ropa outdoor vinculada con la diversidad de climas y territorios de México, desde el desierto y la montaña hasta la costa y la selva. Las nuevas sucursales en Oaxaca y Chiapas dan continuidad a esta expansión y acercan sus colecciones a más comunidades del sur del país.