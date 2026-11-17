Adriana Siqueiros al recibir el galardon

La consultora política AIRE Comunicación Estratégica, encabezada por Adriana Siqueiros obtuvo el reconocimiento como Agencia Revelación Gubernamental del Año (PYMA) durante la XV edición de los Reed Latino Awards 2026, celebrada en Panamá.

Esta firma mexicana fundada ha consolidado su presencia en más de ocho estados de la República, participando en proyectos de estrategia política, comunicación gubernamental, asesoría electoral y posicionamiento público.

Con este reconocimiento, Siqueiros se convierte en la primera mujer chihuahuense en liderar una firma distinguida con este galardón, un logro que representa también un reconocimiento al talento mexicano y a la participación de las mujeres en una industria históricamente competitiva.

Los Reed Latino Awards, organizados por Campaigns & Elections, son considerados entre los reconocimientos de mayor prestigio de la comunicación política en el ámbito iberoamericano.

Cada año reúnen a consultores, estrategas, agencias y especialistas de distintos países para distinguir trabajos destacados en estrategia electoral, comunicación gubernamental, publicidad política, innovación digital y manejo de campañas.

En su edición 2026, celebrada los días 6 y 7 de noviembre en Panamá, los premios reconocieron proyectos y profesionales de la industria en aproximadamente 130 categorías, mediante la evaluación de un jurado integrado por especialistas internacionales.

Con una trayectoria en consultoría política, comunicación estratégica y procesos electorales, Adriana Siqueiros ha participado en proyectos de alcance nacional y local, construyendo estrategias para candidatas, candidatos, gobiernos y actores políticos.

Su experiencia combina análisis de escenarios políticos, construcción de narrativas, posicionamiento, comunicación institucional, estrategia electoral, inteligencia digital y operación territorial.

Desde AIRE Comunicación Estratégica, Siqueiros ha impulsado un modelo de consultoría que integra distintas disciplinas para responder a los desafíos de la comunicación política contemporánea.

La firma ha desarrollado proyectos en Nuevo León, Sonora, Guerrero, Baja California, Quintana Roo, Michoacán, Nayarit y el Estado de México, entre otras entidades.

AIRE es un proyecto encabezado por Adriana Siqueiros, con Víctor Guerrero como socio fundador, que reúne talento multidisciplinario para desarrollar soluciones integrales de estrategia y comunicación política.

Siqueiros destacó que el premio representa mucho más que un galardón para la firma: es el resultado de una apuesta profesional y empresarial, del trabajo de un equipo y de la confianza de quienes han depositado en AIRE sus proyectos políticos y gubernamentales.

“Emprender nunca es sencillo. Construir una firma, asumir riesgos y abrirse camino en una industria tan competitiva implica tomar decisiones difíciles y trabajar todos los días para demostrar de qué somos capaces. Este premio representa el esfuerzo de un gran equipo, la confianza de nuestros clientes y de las candidatas y candidatos que nos han permitido acompañar sus proyectos. Es un reconocimiento que compartimos con todas las personas que han creído en AIRE”, comentó Siqueiros.