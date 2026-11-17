Paketaxo cumple 18 años y celebra con “De fiestitas a fiestotas”: así ha cambiado la forma de festejar en México

Las fiestas también crecen con nosotros. Lo que durante la infancia comenzaba con disfraces, juegos y reuniones familiares, con los años puede convertirse en noches de karaoke, salidas con amigos y celebraciones que terminan convirtiéndose en anécdotas. Bajo esta idea, Paketaxo cumple 18 años en México y celebra su mayoría de edad con una campaña que busca conectar con las nuevas generaciones.

La marca de PepsiCo presentó “De fiestitas a fiestotas”, una iniciativa que retoma los cambios en la manera de celebrar conforme pasan los años y que coincide con los 18 años de trayectoria de este popular producto de botanas.

La propuesta parte de una idea sencilla: las ganas de reunirse y pasarla bien permanecen, aunque los escenarios y los planes evolucionen. Así, los disfraces de princesas, piratas, vaqueros y magos dan paso a nuevas versiones de quienes alguna vez protagonizaron esas fiestas infantiles.

¿De qué trata la campaña “De fiestitas a fiestotas” de Paketaxo?

La nueva campaña de Paketaxo juega con el significado de cumplir 18 años, una etapa que representa el inicio de nuevas experiencias y libertades.

A través de diferentes situaciones, la marca muestra cómo cambian las celebraciones con el paso del tiempo. La princesa que antes protagonizaba los juegos ahora puede convertirse en la reina del karaoke, mientras que quien sorprendía a sus amigos con trucos de magia puede terminar robándose el espectáculo en cada reunión.

El concepto busca conectar con quienes están llegando a la mayoría de edad y con aquellos que han acompañado a Paketaxo durante sus primeros 18 años.

La campaña fue desarrollada en colaboración con DON by Havas México y contempla una promoción con regalos pensados para llevar las reuniones y celebraciones a otro nivel.

Aunque la marca no detalló en el anuncio cuáles serán todos los obsequios ni las condiciones para participar, la iniciativa forma parte de los festejos por su aniversario.

Paketaxo celebra 18 años de ser parte de las fiestas mexicanas

Durante casi dos décadas, Paketaxo ha construido una identidad alrededor de las reuniones y los momentos compartidos entre amigos.

Su concepto de ser el “Alma de la Fiesta” se mantiene como el eje de esta celebración, con un mensaje que busca recordar que no siempre se necesita una gran ocasión para organizar un plan: a veces, reunirse con amigos es suficiente para convertir cualquier tarde en una fiesta.

Para Ximena Martínez, Brand Sr Manager de PepsiCo, cumplir 18 años representa una oportunidad para fortalecer la conexión de la marca con sus consumidores y acompañar a quienes encuentran en cada reunión una razón para celebrar.

Por su parte, Gabriel Huici, CCO de DON by Havas México, destacó que este aniversario llega en un momento importante para consolidar la identidad de Paketaxo.

La campaña también forma parte de la estrategia de PepsiCo para mantener sus marcas presentes en los momentos cotidianos de sus consumidores y fortalecer su vínculo con nuevas generaciones.

¿Dónde se podrá ver la nueva campaña de Paketaxo?

La iniciativa “De fiestitas a fiestotas” tendrá presencia en televisión y plataformas digitales, mediante diferentes piezas audiovisuales que mostrarán cómo evolucionan las celebraciones al llegar a una nueva etapa de vida.

Además, la marca acompañará el aniversario con una promoción que contempla regalos para sus consumidores, aunque los detalles específicos de participación no fueron incluidos en el anuncio.

Con esta campaña, Paketaxo convierte sus 18 años en una celebración que va más allá de su aniversario: una invitación a recordar las primeras fiestas, disfrutar las nuevas experiencias y seguir encontrando motivos para reunirse.

Porque, al parecer, crecer no significa dejar de celebrar, sino encontrar nuevas formas de hacerlo.