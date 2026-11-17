Corona Capital default

A través de un comunicado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que la realización del festival musical Corona Capital 2026 generará una derrama económica estimada en 758 millones 574 mil pesos para la Ciudad de México, lo que representa un incremento del 3.8 por ciento respecto a la edición de 2025.

El presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que este encuentro musical se ha consolidado como uno de los principales motores turísticos y comerciales de la capital del país durante el cierre de año, debido a la importante afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

De acuerdo con las estimaciones de la Canaco CDMX, el festival, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, contará con una asistencia aproximada de 255 mil personas, lo que tendrá un impacto positivo en la actividad económica de distintos sectores.

En materia turística, las proyecciones del sector hotelero anticipan una ocupación de entre 76.2 y 86.4 por ciento, tanto en los establecimientos cercanos al recinto como en los principales corredores turísticos de la metrópoli.

Entre los sectores que se verán beneficiados por el incremento en la demanda destacan los hoteles, agencias de viajes, restaurantes, bares, comercios locales, transporte terrestre, tiendas de conveniencia, servicios de entretenimiento, así como plataformas de movilidad y alojamiento.

Gutiérrez Camposeco señaló que la realización de eventos internacionales de esta magnitud contribuye a posicionar a la Ciudad de México como una capital del entretenimiento a nivel mundial y como un destino turístico de vanguardia.

Asimismo, indicó que el éxito de estos festivales se refleja en la llegada de turistas y la captación de divisas, recursos que impulsan la economía local y benefician directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, la Canaco CDMX reiteró su compromiso de respaldar iniciativas que fortalezcan al sector empresarial, promuevan el turismo responsable y aprovechen la infraestructura y capacidad de hospitalidad de la capital para atraer eventos de alcance internacional.