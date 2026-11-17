La industria manufacturera en el país registra una caída anual del 1.6% en septiembre (Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro)

Industria manufacturera — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó este martes su reporte mensual sobre el comportamiento de la industria manufacturera nacional y reveló datos negativos, al reportar una caída de 4.8 por ciento en su producción mensual durante septiembre, en comparación con agosto, mientras que a tasa anual el retroceso fue de 1.6 por ciento.

El informe del órgano autónomo refiere que la disminución en la actividad manufacturera estuvo acompañada de una caída en el número de trabajadores del sector, y destaca que durante el noveno mes del 2026,el personal ocupado en la industria bajó 0.1 por ciento respecto a agosto pasado.

La reducción se presentó tanto entre los trabajadores contratados por las empresas como entre quienes prestan servicios a través de otras compañías y que reciben sus remuneraciones salariales por honorarios o comisiones.

El estudio del Inegi apunta que en el primer grupo, el número de obreros y técnicos de producción aumentó 0.1 por ciento, mientras que el personal administrativo, contable y directivo disminuyó en la misma proporción.

En cuanto al tiempo destinado a las actividades laborales, las horas trabajadas por el personal de la industria manufacturera disminuyeron 0.2 por ciento en septiembre, frente a agosto pasado. La mayor reducción se observó entre quienes no están contratados directamente por las empresas, con una caída de 2.6 por ciento.

En lo que respecta a las horas trabajadas por el personal contratado directamente, éstas retrocedieron 0.2 por ciento y en este grupo, los obreros y técnicos de producción registraron una disminución de 0.2 por ciento, mientras que el tiempo laborado por empleados administrativos, contables y directivos aumentó 0.1 por ciento.

El Inegi también reportó una disminución de 0.1 por ciento en los pagos que recibieron los trabajadores del sector manufacturero, una vez descontado el efecto de la inflación. La reducción fue de 0.5 por ciento para el personal contratado por otras empresas o bajo esquemas de honorarios, y de 0.1 por ciento para quienes dependen directamente de las compañías manufactureras.

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