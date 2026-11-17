VinArt Ajijic 2026: vino, gastronomía y música a orillas del Lago de Chapala Foto: Cortesía

La sexta edición de VinArt llegó con una propuesta que combinó vino, gastronomía, música y una temática inspirada en el Viejo Oeste. Pero detrás de las degustaciones y el ambiente country también hay una apuesta por impulsar a las vinícolas de Jalisco, atraer visitantes a la Ribera de Chapala y demostrar que el estado tiene mucho que ofrecer en la producción de vino.

En entrevista para La Crónica de Hoy, Ale, integrante del equipo organizador, habló sobre la evolución del festival, la participación de bodegas nacionales e internacionales y los planes para llevar el concepto a otras entidades del país.

De acuerdo con el organizador, VinArt ha crecido de manera constante desde su primera edición. Uno de los indicadores que más satisfacción les genera es que cerca del 60% de sus asistentes son visitantes recurrentes, personas que regresan en cada edición porque encuentran una experiencia que va más allá de probar distintas etiquetas.

El festival también ha conseguido posicionarse, según el entrevistado, entre los encuentros de vino más destacados de Jalisco.

VinArt Goes West: una experiencia con espíritu country

Para 2026, el festival apostó por el concepto VinArt Goes West, una temática inspirada en la estética vaquera y el estilo western. Se trata de la segunda edición con una identidad temática: en noviembre del año anterior, el encuentro estuvo dedicado al Día de Muertos.

La intención es sumar una experiencia adicional a la degustación. Esta vez, los asistentes pudieron incorporar sombreros, botas y vestimenta country al ambiente del festival. Allen explicó que la elección responde, entre otras razones, al renovado interés por esta estética y a la popularidad que han alcanzado las historias del mundo vaquero.

La propuesta también busca demostrar que el vino puede convivir con expresiones culturales y musicales distintas a las que tradicionalmente se asocian con esta bebida.

49 bodegas y más de 220 etiquetas para descubrir

Uno de los principales atractivos de VinArt 2026 fue la variedad de su oferta. Aunque inicialmente se había anunciado la participación de 36 bodegas, la cifra final llegó a 49 vinícolas, con alrededor de 220 etiquetas diferentes para degustar.

La selección incluyó vinos de distintas regiones de México, entre ellas Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Ensenada y Valle de Guadalupe, además de propuestas de Jalisco, que contó con siete casas participantes.

La oferta internacional también tuvo presencia con etiquetas de Napa, Austria, Portugal, España y Francia.

Para los organizadores, esta diversidad permite que los visitantes se acerquen a vinos que quizá no elegirían al comprar una botella en una tienda o pedir en un restaurante. La degustación funciona como una oportunidad para probar, comparar y descubrir nuevos gustos sin tener que comprometerse con la compra de una botella completa.

El impulso al vino de Jalisco, una de las apuestas principales

Más allá de reunir etiquetas de diferentes países, VinArt mantiene como uno de sus objetivos dar visibilidad a las vinícolas jaliscienses, especialmente a las que trabajan en la Ribera de Chapala.

El organizador destacó que el festival busca combatir la idea de que Jalisco no es una región apta para producir buenos vinos. Como ejemplo, mencionó los reconocimientos obtenidos por proyectos locales en certámenes internacionales y publicaciones especializadas.

Entre los nombres que destacó están Cava Nimué, que ha figurado durante tres años consecutivos en el listado de los 99 mejores vinos mexicanos de la revista Cava, además de Cerca Blanca y Altos Norte, que también han conseguido medallas en el Concurso Mundial de Bruselas.

Allen señaló que la producción vinícola de la región todavía es relativamente joven, pues varios proyectos comenzaron a desarrollarse formalmente hace apenas ocho o nueve años. Sin embargo, considera que los resultados muestran el potencial que existe para consolidar una identidad vitivinícola jalisciense.

Gastronomía y música: más que una feria de vinos

La experiencia de VinArt no se limita a las degustaciones. La organización incorporó conciertos, fiestas posteriores y una oferta gastronómica pensada para acompañar los vinos.

En esta edición participaron seis propuestas culinarias, con opciones que incluyeron tablas de charcutería, cortes de carne, costillas, hamburguesas, tacos de lechón, barbacoa, postres y mariscos.

La intención es que los asistentes encuentren distintas combinaciones para experimentar con los maridajes y disfrutar de una jornada completa. Para el equipo organizador, la música y la comida amplían el atractivo del festival y ayudan a convertirlo en un encuentro cultural, no solamente en una exposición de bodegas.

¿Qué impacto tiene VinArt en Ajijic y la Ribera de Chapala?

El festival también representa una oportunidad para la actividad turística y económica de la región. A partir de datos de hospedaje, visitas a prestadores de servicios y boletaje, la organización estimó una derrama económica de entre 12 y 13 millones de pesos.

Este impacto no se limita a Ajijic. De acuerdo con Allen, la llegada de visitantes también beneficia a localidades cercanas y contribuye a que más personas conozcan proyectos vitivinícolas de la zona, como los que se encuentran en San Luis Soyatlán.

La dinámica puede extenderse a otras actividades: visitantes que llegan al festival, se hospedan, recorren los malecones, salen a comer y posteriormente conocen otros atractivos de la Ribera de Chapala.

¿VinArt llegará a otros estados de México?

Después de seis ediciones, uno de los siguientes objetivos de VinArt es ampliar su alcance. Allen confirmó que existen conversaciones para llevar el festival a otras entidades del país, con posibilidades de concretar algunos proyectos durante 2027.

Aunque todavía no se dieron a conocer los destinos ni los detalles de estas posibles expansiones, el organizador explicó que la intención es compartir el concepto con públicos de otras regiones.

La continuidad del festival y el regreso de sus asistentes son, para el equipo, señales de que existe interés por este tipo de experiencias. Su apuesta consiste en seguir acercando la cultura del vino a nuevos públicos y, al mismo tiempo, dar mayor visibilidad a las bodegas de Jalisco.