La organización mexicana Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propuso elevar un 9.5 por ciento el salario mínimo general en 2027, hasta alcanzar los 345 pesos diarios, también establece la necesidad delimitar el aumento en la frontera norte a la inflación, que estima en torno al 3.7 por ciento.

Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de la Organización No Gubernamental, dio cuenta de la propuesta en una breve comparecencia ante la prensa e informó que Acción Ciudadana ya la entregó al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

En voz de su titular, la organización precisó que el ajuste llevaría el mínimo general de los actuales 315.04 pesos diarios a 10 mil 350 pesos mensuales por 30 días de trabajo.

Según estimaciones de la propia organización, a precios de septiembre de 2026, ese ingreso permitiría comprar 2,09 canastas básicas, un paso hacia la meta de 2.5 proyectado hacia el 2030.

Gómez Hermosillo explicó que para alcanzar esa cifra, ha propuesto sumar al mínimo vigente 17.65 pesos diarios y aplicar después el ajuste correspondiente por la inflación.

En el caso de la frontera norte, adujo, el mínimo ya cubre las 2.5 canastas y supera en un 40 por ciento al del resto del país, por lo que Gómez Hermosillo planteó preservar allí su poder de compra. Huelga decir que a partir de 2031 también propone seguir ese mismo criterio para el mínimo general.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ampara su propuesta en la evolución del ingreso laboral. Y fue enfática en señalar que, según su análisis de datos oficiales, entre los primeros trimestres de 2016 y 2026 la proporción de mexicanos cuyo ingreso laboral familiar era insuficiente para adquirir la canasta alimentaria cayó del 42.7 por ciento al 30.7, es decir, unas 12 millones de personas menos. Aun así, entre enero y septiembre de este año casi se duplicó lo que le faltaba al mínimo general para comprar dos canastas básicas.

No obstante, el representante de la organización admitió que “no todo puede depender del salario mínimo”, por lo que acompañó la propuesta con una petición a la Secretaría de Hacienda para revisar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta y las cuotas de seguridad social, así como ampliar el subsidio al empleo.

En la misma conferencia, fue presentada una simulación de la organización, donde quien percibe el mínimo mensual de unos 9 mil 451 pesos lo recibe íntegro. En cambio, con un sueldo bruto de 9 mil 452 pesos, el trabajador recibe finalmente 9 mil 083 pesos luego de las deducciones. De ahí que la organización también propuso eliminar los impuestos estatales sobre nóminas, facilitar la afiliación a la seguridad social de trabajadores por cuenta propia y vincular la educación técnica con las vacantes disponibles. Para ampliar el acceso al empleo, pidió dar prioridad a jóvenes sin estudios universitarios en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y extender los servicios de cuidados.

En adición, se esgrimió un comentario disonante por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en torno de la negociación del salario mínimo para 2027, donde el gremio pidió “moderar el aumento” para proteger el empleo formal, al tiempo que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso un ajuste equivalente a la inflación más dos puntos porcentuales, en torno al 6 por ciento.

Cabe resaltar que el Ejecutivo federal ha estimado que se requieren alzas cercanas al 11 % anual para que el salario mínimo general alcance a cubrir 2.5 canastas básicas en 2030.