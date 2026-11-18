Entrega de la Beca Arq. Marcelo Zambrano

En el marco de la celebración por el 35 aniversario del Premio Obras Cemex, la compañía formalizó la entrega de la Beca Cemex de Posgrado Arquitecto Marcelo Zambrano correspondiente a los periodos 2025 y 2026. Al tratarse de la primera edición bienal del certamen, el escenario reunió por primera vez en una misma gala a los representantes de los últimos dos ciclos del programa.

La distinción fue entregada por Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, quien encabezó el acto frente a la cúpula de la arquitectura y la construcción en el país.

Los galardonados y sus destinos académicos

Esta es considerada la beca de arquitectura más relevante de México en su tipo y una de las de mayor proyección internacional, la iniciativa financia estudios de posgrado en instituciones extranjeras de alto nivel para jóvenes profesionales mexicanos:

El ganador de la Edición 2026 es Rodrigo Molina Rueda: Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), actualmente cursa una maestría con especialización en Diseño Ambiental en la University of Calgary, en Canadá.

En el caso de la Edición 2025, fue galardonado Roberto Rodríguez Martínez: Egresado de la Universidad La Salle, Ciudad de México, fue seleccionado para realizar un posgrado en History and Critical Thinking in Architecture en la Architectural Association School of Architecture, en Londres, Reino Unido.

Garza Galán destacó el impacto a largo plazo que este respaldo académico tiene para el desarrollo urbano y social del país.

“La Beca Cemex de Posgrado Arquitecto Marcelo Zambrano representa nuestra convicción de que el futuro de la arquitectura mexicana se construye invirtiendo en el talento de sus jóvenes. Con casi dos décadas de entregar este reconocimiento confirmamos nuestro compromiso con México por abrir puertas en las mejores universidades del mundo para que nuevas generaciones regresen a ampliar horizontes y transformar nuestras comunidades con visión, rigor y excelencia”, afirmó el directivo.

La entrega se consolidó como uno de los momentos centrales de la trigésima quinta edición del Premio Obras Cemex, un foro que tras tres décadas y media de historia se mantiene como el principal punto de encuentro y prestigio para la industria de la construcción en México.