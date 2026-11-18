World of Hyatt crece en México y apuesta por experiencias más allá de los hoteles Foto: Cortesía

Los programas de lealtad de las cadenas hoteleras están cambiando. Ya no se trata únicamente de acumular puntos para conseguir noches gratis: también buscan acercar a sus miembros a eventos deportivos, propuestas gastronómicas, viajes especiales y actividades que difícilmente podrían conseguir por cuenta propia. Esa es la apuesta de World of Hyatt, el programa de fidelidad de Hyatt, que busca ampliar la relación con sus viajeros más allá de una reservación.

La estrategia fue uno de los temas centrales de Beyond the Stay: How World of Hyatt Is Redefining Loyalty Through Experiences, un encuentro realizado el 29 de octubre en el Hyatt Regency Mexico City. En la conversación participaron Katie Casey, vicepresidenta asociada de Marketing Global de Hyatt; Juliane Martinez, directora regional de Ventas y Marketing para Latinoamérica y el Caribe, y Allan McNish, director de carrera de Audi Revolut F1.

World of Hyatt crece en México y apuesta por experiencias más allá de los hoteles Foto: Cortesía

De acuerdo con el material informativo compartido por la compañía, World of Hyatt cuenta con cerca de 69 millones de miembros en el mundo. Su propuesta combina la acumulación y el canje de puntos en hoteles y resorts participantes con beneficios por nivel de membresía y acceso a experiencias vinculadas con viajes, deportes y estilo de vida.

México ocupa un lugar importante en ese crecimiento. La empresa lo identifica como su mayor mercado de membresías en América Latina, con más de 1.5 millones de integrantes y un crecimiento de 83% en los últimos cinco años, según las cifras proporcionadas por Hyatt para el encuentro. Brasil y Colombia también registran avances en la región.

World of Hyatt crece en México y apuesta por experiencias más allá de los hoteles Foto: Cortesía

¿Cómo funciona World of Hyatt y qué beneficios ofrece?

La mecánica del programa parte de una idea sencilla: sus integrantes pueden acumular puntos al hospedarse en hoteles y resorts participantes y utilizarlos posteriormente para reservar noches, vacaciones y otras recompensas disponibles. La compañía destaca que sus tablas de canje buscan ofrecer mayor claridad para que los viajeros puedan planear el uso de sus puntos.

También existen beneficios asociados con los distintos niveles de membresía, recompensas por hitos de actividad y opciones como Guest of Honor, que permite compartir determinados beneficios de estatus con otra persona en una estancia elegible. Otra de sus iniciativas es Brand Explorer: quienes cumplen los requisitos al hospedarse en distintas marcas Hyatt pueden obtener una recompensa de noche gratis en una categoría determinada. Las condiciones y disponibilidad dependen de las reglas vigentes del programa.

La intención es que la lealtad no dependa exclusivamente de cuántas noches pasa una persona en un hotel, sino también de las oportunidades que encuentra para aprovechar su relación con la marca.

World of Hyatt crece en México y apuesta por experiencias más allá de los hoteles Foto: Cortesía

Un ejemplo de esta evolución es la alianza con Audi Revolut F1 Team, anunciada en enero de 2026. World of Hyatt se convirtió en socio oficial de hospitalidad de la escudería y contempla experiencias para acercar a sus miembros al automovilismo, como actividades detrás de cámaras, encuentros con integrantes del equipo y propuestas especiales durante determinados Grandes Premios. El acceso está sujeto a las experiencias que se habiliten y a sus condiciones particulares.

La colaboración muestra cómo una cadena hotelera puede utilizar su presencia internacional para conectar los viajes con intereses específicos de sus clientes. En este caso, la Fórmula 1 funciona como punto de encuentro entre el turismo, el entretenimiento y el deporte de alto rendimiento.

Hyatt prepara nuevas aperturas en Ciudad de México

La expansión hotelera también forma parte de esta estrategia. Durante el encuentro, Hyatt mencionó dos proyectos que ampliarán su presencia en la capital: Park Hyatt Mexico City Polanco y The Standard, Mexico City.

En el caso de Park Hyatt Mexico City Polanco, la compañía informó en septiembre que espera recibir a sus primeros huéspedes en la primavera de 2027. El hotel estará ubicado en Campos Elíseos, contará con 155 habitaciones y suites y tendrá vistas hacia el Bosque de Chapultepec.

The Standard, Mexico City también figura entre las próximas incorporaciones anunciadas para el mercado mexicano. Su llegada ampliará la presencia de Hyatt en el segmento de estilo de vida y representará el debut de la marca The Standard en Latinoamérica, de acuerdo con la información difundida sobre el proyecto.

World of Hyatt crece en México y apuesta por experiencias más allá de los hoteles Foto: Cortesía

A estas aperturas se suman propiedades recientes como Park Hyatt Cabo del Sol y Alila Mayakoba, que forman parte del crecimiento del portafolio de lujo de la compañía en México.

Con esta combinación de hoteles, recompensas y alianzas, World of Hyatt busca competir en un terreno donde la experiencia completa del viajero tiene cada vez más peso. Para sus miembros, la propuesta consiste en encontrar nuevas formas de aprovechar sus puntos y beneficios; para la compañía, en construir una relación con sus clientes que continúe incluso cuando no están hospedados.