Mayor salario para los trabajadores El IMCP estimó que el salario mínimo general podría aumentar entre 12% y 13% en 2027, para ubicarse alrededor de 10 mil 700 pesos mensuales. (Cuartoscuro)

El salario mínimo general en México podría alcanzar alrededor de 10 mil 700 pesos mensuales durante 2027, de acuerdo con una estimación presentada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

La proyección fue dada a conocer por Arturo Morales Armenta, presidente de la Comisión de Investigación Fiscal del IMCP, quien señaló que el incremento esperado se ubicaría entre 12 por ciento y 13 por ciento lo que llevaría el salario mínimo de 315.04 pesos diarios vigentes en 2026 a un rango de 352 a 355 pesos diarios.

No obstante, el organismo aclaró que se trata únicamente de una estimación y que el monto definitivo dependerá de la resolución que adopte la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

¿Cuánto podría subir el salario mínimo en 2027?

Con base en la proyección del IMCP, el salario mínimo general pasaría de aproximadamente 9 mil 582 pesos mensuales a cerca de 10 mil 700 pesos mensuales, lo que representaría un incremento nominal cercano a mil 118 pesos al mes.

La estimación considera un aumento de entre 12 por ciento y 13 por ciento, aunque el porcentaje definitivo será resultado de la negociación entre los representantes del Gobierno federal, los trabajadores y el sector patronal.

¿Por qué el IMCP prevé un incremento de dos dígitos?

Durante la conferencia de prensa, Arturo Morales explicó que la previsión está relacionada con la meta establecida por el Gobierno federal de continuar recuperando el poder adquisitivo del salario mínimo y avanzar hacia el objetivo de que para 2030 permita adquirir el equivalente a 2.5 canastas básicas.

El especialista también indicó que, tras la reforma constitucional en materia salarial, el incremento anual no debería ubicarse por debajo de la inflación, por lo que consideró viable un ajuste superior al 10 por ciento.

¿La cifra de 10 mil 700 pesos ya es oficial?

Los 10 mil 700 pesos mensuales, cabe decir, corresponden únicamente a una proyección elaborada por el IMCP y no representan el salario mínimo aprobado para 2027.

La decisión corresponde exclusivamente a la Conasami, organismo integrado por representantes del Gobierno, de los trabajadores y de los empleadores, encargado de fijar el salario mínimo cada año.

¿Cuándo se anunciará el salario mínimo de 2027?

La Conasami prevé instalarse en sesión permanente para discutir el incremento correspondiente a 2027 y emitir la resolución durante diciembre de 2026, con el fin de que el nuevo salario mínimo entre en vigor el 1 de enero de 2027, conforme al calendario habitual.

¿Quiénes reciben el salario mínimo?

El salario mínimo aplica a las personas trabajadoras cuyo ingreso se encuentra en ese nivel establecido por la ley.

Quienes perciben un sueldo superior no reciben automáticamente un incremento en el mismo porcentaje, ya que sus ajustes dependen de contratos colectivos, acuerdos con los empleadores o negociaciones individuales.

Además, México mantiene dos referencias salariales: el salario mínimo general y el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte, cuyo monto es superior al del resto del país