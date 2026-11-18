Nvidia La compañía todavía no decide un CEO oficial que reemplace a Jensen Huang (EFE)

Tras renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia, expertos en finanzas y directores ejecutivos han opinado sobre quién debería reemplazarlo. La empresa actualmente se encuentra en una posición financiera sólida pero carece de claridad sobre su futuro.

¿Qué dice expertos sobre posible reemplazo de Jensen Huang en Nvidia?

Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia, compañía que fabrica chips para computadoras, después de que el escándalo de sus amoríos extramaritales lo llevara hasta la corte estadounidense. Frente a la incertidumbre sobre su posible retorno a su puesto, al cual Huang está abierto a regresar si la mesa directiva lo acepta, una de las empresas mejor valoradas del planeta no sólo se ha quedado sin líder, sino que tampoco cuenta con un plan claro para reemplazarlo.

Colette Kress tomó el liderazgo interino de la compañía tras la salida de Hueng. Kress trabajó 13 años como directora financiera de la compañía y ha sido un elemento fundamental en mantener las ganancias altas durante el escándalo. En su tercer cuarto del año, Nvidia reportó ingresos de 115 millones, superando expectativas de Wall Street. Espera generar 127 mil millones de dólares en el periodo que concluye el 31 de diciembre. Además, estima un incremento de 75 por ciento en ganancias para el próximo año.

Sin embargo, expertos advierten que mantener a alguien que sólo se enfoque en los números no es una estrategia óptima.

Jeff Bezos, fundador y antiguo director ejecutivo de Amazon, habló sobre el riesgo de contratar a un CEO externo que esté versado en el aspecto tecnológico que sostiene a la compañía. “Si no regresan a Jensen, no contrataría a un externo. Nvidia es demasiado complicada. Creo que directores ejecutivos externos en compañías complejas tienen una posibilidad muy pequeña de tener éxito”, comentó el cuarto hombre más rico del planeta. El mismo Bezos nombró a Andy Jassy, quien llevaba en la compañía desde 1997, como sucesor en 2021.

En este mismo sentido, el empresario Kevin O’Leary dijo que Nvidia tiene suficiente talento entre sus ingenieros para seguir adelante. “No creo que necesitan una contratación grande que haga ruido. Creo que tienen una buena banca con fuerza”, expresó el conductor de Shark Tank.

Pero otro problema para Nvidia surge con el futuro incierto de los trabajadores con los que cuenta hoy en día, como señaló Shivaram Rajgopal, profesor de finanzas en la facultad de negocios de Columbia. Advirtió que muchos de los ingenieros que trabajan en la compañía tienen la independencia financiera para salir. “Muchos de ellos son independientemente ricos y pueden fácilmente salirse y empezar algo más”, comentó el profesor. También es de la opinión que contratar a un director ejecutivo externo sería un error para la compañía. “No conozco muchos ejemplos de compañías de tecnología que estén siendo manejadas exitosamente por gente de finanzas”. Si acaso, Rajgopal sugiere que un experto en tecnología acompañe a Kress en el cargo.

Algunos, como el director ejecutivo de Epic Games Tim Sweeney, comentan que el regreso de Huang es necesario y comparan su salida con la de Steve Jobs de Apple en los ochenta. “Esto sería un nivel de idiotez comparable con el despido de Apple de Steve Jobs, y un daño grave a los Estados Unidos de América”, comentó el jefe de la compañía de videojuegos.

Geoffrey Cain, quien escribió una biografía de los años que Jobs pasó fuera de Apple, aclaró que cuando Jobs fue despedido de la compañía no era CEO y tenía muchos roces con el equipo de ingenieros. Si acaso, argumenta, el ejemplo de Jobs demuestra que la Nvidia puede continuar sin Huang al mando.