Jensen Huang El director ejecutivo comienza a tomar decisiones tras su reciente regreso (EFE)

Nvidia, la compañía fabricante de chips, dejará de exportar su tecnología a cuatro países. Esta es una de las primeras decisiones que se dan a conocer tras la restitución de Jensen Huang como CEO.

¿A qué países dejará de exportar chips Nvidia?

Poco después de la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvida, luego de que se viera forzado a salir por un escándalo extramarital y posible espionaje chino que se atribuía a una de sus amantes, Nvidia ha anunciado su primera gran medida co el ejecutivo de vuelta.

Centros de datos no podrán comprar tecnología de Nvidia si esta será vendida a compañía chinas. Además, la compañía ha detenido todas sus exportaciones a cuatro países: Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia. Esto lo reportaron las compañías Dell y Supermicro, encargadas de enviar chips de Nvidia a esos país. Ambas compañía afirmaron que se les ordenó pausar los envíos, aunque no ha habido una confirmación oficial de un portavoz de Nvidia.

La amante de Huang que desató el escándalo, una mujer identificada como Alice Huang, precisamente tenía una empresa llamada Megaspeed International con sede en Singapur y con la que Nvdia negociaba. Todo apunta a que la decisión de dejar de exportar a estos países responde a medida de seguridad para salvaguardar la reputación de la la compañía y a su CEO de más posibles filtraciones al gobierno chino. Por el momento, Huang no enfrenta un juicio por espionaje y sólo debe presentarse a testificar. Si lo llegaran a vincular a juicio, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado que estaría dispuesto a otorgarle un perdón presidencial.

Sin embargo, la compañía no comunicó si establecerían una fecha límite para el alto de exportaciones y esta decisión puede herir a la compañía. El sureste asiático es uno de los mercados más lucrativos para la empresa.