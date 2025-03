La escuela que necesitamos (1)

La escuela que necesitamos

En esta oportunidad tengo el gusto de presentar un libro que, en varios sentidos, me parece sobresaliente. La autora de esta destacada obra es Alma Maldonado-Maldonado, una pedagoga y experta en educación que se distinguido en los últimos años por dirigir el blog de Educación de la revista Nexos.

El título de la obra es La escuela que necesitamos. Pasos urgentes para mejorar la educación de México (Editorial Terracota, 2024), su contenido es descriptivo y analítico.

En una prosa directa, clara y precisa, la autora hace un recorrido de todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta superior y posgrado haciendo pausas en cada uno de ellos para hacer recomendaciones concretas para mejorar la educación.

Es una lectura apta para cualquier lector medianamente informado. Tiene también un carácter testimonial pues aquí, y allá, recoge experiencias personales que vivió la autora en su larga carrera profesional, pero la obra tiene un diseño básico de carácter académico apoyándose a cada momento en fuentes diversas, incluyendo libros, entrevistas, informes y recursos de IA.

Reduciré mis observaciones a varios puntos críticos que descubro en el texto, asumiendo que estas notas son insuficientes para dar cuenta de un volumen rico en información y en análisis. Con frecuencia repito literalmente el texto de la autora.

Educación inicial. La Dra. Maldonado acierta al dedicar un amplio espacio a la educación inicial por razones que son –o deberían ser—ampliamente conocidas. En primer lugar, los desarrollos de la neurología del cerebro han confirmado que entre el nacimiento y el tercer año de edad (aproximadamente) hay un intenso y acelerado desarrollo de las redes neuronales y que las experiencias adquiridas en esos años tienen una enorme influencia en el desarrollo posterior, hasta la madurez. En segundo lugar, aunque los legisladores mexicanos tuvieron en 2019 el acierto de incluir a la educación inicial dentro del concepto de educación básica, en la realidad la inversión y la extensión de los servicios de educación inicial son mínimas o irrelevantes. Tampoco hay recursos humanos calificados en número suficiente para atender una oferta que tiene dimensiones enormes. La atención que se ofrece a los niños de esa edad tiene el carácter de “guarderías” que cubren funciones maternales y son atendidas por personal no calificado para atender las dimensiones técnico-pedagógicas, emocional y cognitiva de la educación inicial. Hay casos de experiencias exitosas: el modelo Reggio Emilia, el modelo Montessori, el modelo High Scope, que proviene de Estados Unidos pero ya tiene exitosa implantación en México.

2. Preescolar. La doctora Maldonado señala que es un error dedicar el nivel preescolar (3-6 años) para enseñar a leer y escribir. Eso, dice es una exigencia injusta para los niños, las niñas y para los docentes. Aclarar el propósito de este nivel debe ser unos de los cambios más importantes. “Entre los tres y los cinco años once meses, aproximadamente, la asistencia a la escuela debe servir para familiarizarse con ella, socializar con sus pares, desarrollar el lenguaje hablado, usar un lápiz, una crayola, un cuaderno, saltar, dar un giro, conocer los números y las letras, habituarse a lo que es un libro, desarrollar su motricidad (la fina y la gruesa), cantar y especialmente, jugar”. Lo que es un error es seguir la tradición de que los pequeños al ingresar a primaria, ya deben saber escribir y leer. Este énfasis en lo intelectual, esta prisa por adelantar, no contribuye a concentrarse en lo importante. No nacemos con una predisposición para leer y escribir, es algo que se aprende y el aprendizaje elaborado es sumamente difícil. Por otro lado, hay un debate en cuanto a los métodos para enseñar lectura y escritura.

3. Primaria. En educación primaria se alfabetiza y se construyen los andamios para el aprendizaje de los saberes más importantes: lengua materna, matemáticas, historia, geografía, biología literatura, artes y deportes. A la pregunta de qué debe enseñar la escuela primaria tenemos que pensar en aquellos conocimientos que son importantes en ese grupo etario, pero un elemento muy importante de la experiencia en este nivel es la conexión que se logra con la escuela. Por eso si se tiene una mala experiencia, como el acoso, es importante revisarla, corregirla y atenderla. Las escuelas primarias necesitan protocolos de atención para el acoso y garantizar el bienestar e los niños. El apoyo que existe es muy limitado, las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) solo atienden al 78% del total de la población con necesidades particulares. Finalmente cabe mencionar que Alma Maldonado muestra su admiración por las escuelas activas y menciona que la llamada Nueva Escuela Mexicana, tiene cierta inclinación por incorporar elementos de las escuelas activas, pero su experimento resulta fallido por varias razones, entre otras por que se quisieron incorporar estos elementos de la noche a la mañana, como si fuera algo muy sencillo. (Continuará)