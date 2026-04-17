Las embajadas ahora son B&B del Bienestar

Marcelo Ebrard EFE/ Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Hace algunos meses, entristecido por la forma como se desprecia al servicio exterior, el embajador Agustín Gutiérrez Canet escribió una reflexión en la cual decía: las embajadas se han convertido en “basureros de plata”. Hoy podría decir: además se usan B&B de la clase en el poder.

Son los hostales del bienestar; casas de huéspedes distinguidos. Suites para los hijos VIP.

El descubrimiento de cómo la improvisada embajadora Josefa González convirtió la sede diplomática de México en Londres (ciudad donde ya había estado tras su separación de Agustín Basave) en casa de huéspedes para alojar a uno de los herederos de Marcelo Ebrard (quien se llama Patrick; no Patricio in spanish) resulta algo vergonzoso, pero no tanto como la conmovida y grotesca explicación de los hechos, presentados como si nada, por el señor ex secretario de Relaciones Exteriores, el ya dicho señor Ebrard cuya cara tiene la dureza de una roca.

Sus explicaciones oscilan entre el cinismo y el disimulo. Estas son algunas de sus justificaciones recogidas por la prensa tras su declaración frente a la presidenta de la República en la “mañanera de ayer.

“No usamos ningún recurso indebidamente... (entonces si lo usamos)

“No veo ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por un hijo...

“Si algo se me puede recriminar es que como padre me haya preocupado la salud de mi hijo estando en un país extranjero.

“Su conducta fue intachable”.

Pues si Don Marcelo no ve ningún abuso de su parte, muchos mexicanos sí lo vemos.

Su pertenencia a la “casta divina” en la burocracia morenista de alto nivel, le permite conductas patrimonialistas sobre los bienes del Estado (como los edificios en el exterior) cuyo aprovechamiento de hospedaje permanece vedado para todos los demás ciudadanos de este país quienes no tienen nada, ni siquiera intereses en conflicto.

Y su abnegación de padre austero preocupado por su hijo en el extranjero, choca con sus propias explicaciones en las cuales el joven Patrick es un estudiante dedicado cuyo empeño encontró la oportunidad –gracias al cargo paterno-- de vivir gratuitamente seis meses en uno de los distritos más costosos de Londres (muy cerca de donde vive la ex esposa de Javier Duarte) una ciudad de las más caras del mundo, mientras estudiaba neurociencia o algo parecido.

“Su conducta –dice su cumplido padre — fue impecable”.

Seguramente la suya sí.

Pero el joven Ebrard no es funcionario gubernamental ni está sujeto a responsabilidades legales e institucionales; no tuvo nunca una relación jerárquica con la embajadora y no puede ser acusado por servirse de los bienes nacionales en su provecho. Lo impecable de uno es lo sucio del otro.

La situación económica de Marcelo Ebrard es conocida. Aunque tengo el dato me lo reservo, pero ¿cuánto vale –como ejemplo— la casa morelense con la cual terminó su compromiso tras el divorcio de la señora Mariagna Pratts? ¿La abundancia de una vida dedicada a la política y los negocios de ella derivados –suficientes para un autoexilio europeo de cinco años-- ya no le alcanzan para pagarle un hostal de estudiante al hijo bienamado?

SINALOA

Atribulados por la violencia incontenible en Sinaloa, muchos profesionistas y estudiosos de la ciencia social y la política buscan una solución de manera casi desesperada. Hace unos cuantos días comenzó a circular un manifiesto elaborado por el doctor (economista) Jaime Sánchez Duarte, quien goza de una buena reputación.

Estas son sus reflexiones:

“Manifiesto por Sinaloa.

“Me dirijo a la opinión pública nutrido por el diálogo con quienes sostienen al estado: empleados, agricultores, profesionistas, académicos y empresarios. Hablo como un ciudadano que se niega a aceptar la decadencia como destino.

“1. El Diagnóstico de la Emergencia

“Sinaloa atraviesa una de las fracturas más profundas de su historia:

“La herida social: Dos años de violencia interna y una inseguridad que ya es parte de la rutina.

“El colapso económico: El centro del estado se desangra con una caída del 10% de la actividad regional, cientos de empresas cerradas y miles de familias desplazadas.

“Omisión imperdonable: El silencio e ineficacia de los gobiernos federal y estatal ante su responsabilidad de proteger la vida.

“2. La Decepción de la “Transformación”

“Morena canjeó la esperanza por una expansión de la corrupción y el debilitamiento de las instituciones.

“Sector rural abandonado: Una visión campesinista sesgada que ignora la complejidad de nuestro campo.

“Crisis de talento: La polarización ha sustituido a la capacidad; solo cambiaron los nombres de quienes concentran el poder.

“3. El Camino: Una Alianza Ciudadanizada

“Necesitamos una Alianza Política Amplia e Indispensable basada en tres pilares:

“Talento sobre Improvisación: Gobernar requiere ética y preparación técnica; no hay lugar para la mediocridad.

“Honestidad Probada: Candidatos con prestigio y sin expedientes de corrupción.

“Decisión Local: La alianza debe fraguarse en Sinaloa; el centralismo es un lastre que no entiende nuestras urgencias.

“4. La Convocatoria

“En México no hay segunda vuelta; por lo tanto, la fragmentación es complicidad. La oposición tiene la obligación de unirse en una sola alianza de candidaturas comunes.

“Convoco a la ciudadanía organizada —colegios de profesionistas y organismos empresariales— a exigir esta convergencia. La desilusión no debe ser resignación. Es momento de recuperar la dignidad del servicio público”.

¡OH!, CALCUTA

Hace años la gran Margarita Michelena describió con elegancia y mordacidad la calidad de nuestra vida en el entonces Distrito Federal: tributamos como en Londres y vivimos como en Calcuta. Hoy es peor: tributamos en la utopía y vivimos como en Iztapalapa.

Nunca ha estado tan ruinosa esta ciudad.

No tenemos un aeropuerto siquiera funcional. Los imaginarios éxitos de Santa Lucía sólo han agudizado el abandono del principal puerto aéreo en el prometido e inexistente sistema del Valle de México, Toluca incluida. Hoy el AICM no tiene baños, ni agua, ni estacionamientos ni pasillos para los usuarios; el trenecito de interconexión entre las terminales 1 y 2 está descompuesto. Tomar un taxi es el calvario.

El Metro sufre retrasos, descomposturas y falta de energía. La movilidad es un suplicio y un dolor en la cabeza; las calles abundan en agujeros, hoyancos y chipotes; el agua no es suficiente y la calidad del aire es pavorosa.

¡Ah!, pero en el Zócalo cantan Shakira y Boccelli con los Ángeles Azules. Nadie puede pedir más. Y como cereza del pastel, el juego del hombre en todo su esplendor, como hubiera dicho el otro Ángel.

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