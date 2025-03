Las campañas del Poder Judicial

Las campañas de las ministras afines a la 4T que buscan la presidencia de la SCJN acaparan la atención de los medios y de los eventuales votantes de cara a la elección del primero de junio.

No es extraño porque se trata de nombres conocidos como Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, que empieza a tomar ventaja. Del resto de los aspirantes no se sabe casi nada y las condiciones de las campañas no asegura que salgan del anonimato en dos meses de proselitismo.

Tendrán que hacer un alarde de ingenio para darse a conocer positivamente. Las redes y los volantes impresos tendrán el peso de la propaganda. Lo cierto es que los aspirantes que no reciban apoyo de un partido o algún sindicato importante tienen oportunidades escasas.

Estamos ante un ejercicio inédito, nadie puede adelantar su final. Ya se verá cómo avanza el proceso y si se cumple la expectativa de tener, al final del día, un mejor Poder Judicial.

Veracruz, sube la temperatura electoral

El gobierno de Rocío Nahle reitera que hay condiciones para que las elecciones del primero de junio en Veracruz, cuando se renovarán los 212 municipios, se lleven a cabo en un clima de paz y estabilidad.

Lo cierto es que en casi todos los municipios importantes Morena arranca con ventaja, la misión de sus candidatos será cuidar esa ventaja, no cometer errores y evitar divisiones internas. La ventaja existe, pero no es tan amplia como para sobreponerse a una ruptura, de manera que el trabajo político para evitar que los que se quedaron sin candidatura le busquen por otro lado será definitiva en el resultado de la elección.

El Puerto y Boca del Río se perfilan como las plazas más competidas y la efervescencia crece día con día. La gente en Veracruz es muy politizada de manera que los candidatos no les podrán vender espejitos, sino propuestas viables, concretas.

Día de la Liberación, respuesta integral

Donald Trump calificó al dos de abril como el Día de la Liberación. Ese día, si no hay cambio de señales de última hora, comenzarán a aplicarse a nivel global los aranceles de los que se ha ufanado el presidente de Estados Unidos desde el día de su toma de posesión.

Trump es casi el único que está entusiasmado. Los jefes de las principales empresas, analistas y operadores de Wall Street están francamente preocupados ante las señales de que la guerra comercial hará más compleja la vida para los consumidores estadounidenses, lo que resquebrajará la base electoral del republicano.

La apuesta de Trump es de alto riesgo. Si el efecto es nocivo para la sociedad americana el propio Partido Republicano le demandará que rectifique. A pesar de todo, Trump dice que está evaluando con seriedad buscar un tercer periodo en la Presidencia de los Estados Unidos.

El gobierno mexicano ha dicho que tiene lista una respuesta integral, en pocas horas se sabrá si la tendrá que poner en marcha.

La mancha guinda

En Durango, la mancha guinda avanza sobre los municipios más importantes como Gómez Palacio, Lerdo y la capital Durango.

Las encuestas no le dan una amplia ventaja a Morena, pero sí la posibilidad clara de ganar esos municipios decisivos. Opera a favor de Morena, que es oposición en ese estado, las malas calificaciones que recibe en las encuestas el gobernador Esteban Villegas cuyo desempeño es cuestionado por los ciudadanos.

Durango tiene 39 municipios y en la mayoría de ellos los aspirantes de Morena están listos para desplazar a priistas y panistas. Será una contienda reñida y los errores se pagarán muy caro.