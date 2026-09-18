El riesgo cismático; la serpiente incuba su huevo

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel revira a ex presidentes que defienden a Ruffo Appel

Luego el pedregoso camino del servilismo para lograr una posición. Más tarde el ascenso paulatino, la formación de los equipos en espera de una oportunidad para el zarpazo y la tarascada; con desvelos, riesgos, arrojo, esfuerzos extenuantes, disciplina, rendimiento superior al resto, hasta lograr el enquistamiento caciquil y casi al final el sentimiento patrimonialista de la propiedad del terreno largamente cultivado.

A ver quien junta cien mil personas para apoyar a la presidenta ha dicho Abelina López en una síntesis perfecta de su auto calificación tras ser derrotada como elegida para el gobierno de Guerrero tras mal administrar Acapulco y a quien el fracaso le saca dotes de cita literaria (no memoria, porque poco debe saber de Ángela Vicario): es la crónica de una muerte anunciada para el Movimiento. ¡Bájale, Morena!

¿Cuánto contribuirá su rencorosa reacción al advenimiento de ese deceso partidario? Nadie lo sabe ni lo imagina.

Pero en otras latitudes también se cuecen habas en la olla: una crónica de “El sol de Zacatecas” nos cuenta:

“…De los siete aspirantes que participaron en el proceso, al acto no acudieron Ulises Mejía Haro, Geovanna Bañuelos ni Carlos Puente Salas, quien este martes fue intervenido quirúrgicamente de un pulmón, según informó Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del Partido Verde Ecologista.

“Tras dar a conocer el resultado del proceso interno, algunos expresaron su apoyo coreando “coordinadora”, mientras que simpatizantes de José Narro Céspedes gritaron “¡fraude!”.

Ante las protestas, Ariadna Montiel Reyes pidió al legislador:

--“Le pedimos, compañero José Narro, si nos apoya pidiéndoles a sus compañeros que guardemos la institucionalidad en este espacio”.

“Después de rendir protesta, Verónica Díaz (alguna vez integrante de la numerosa familia Monreal), llamó a la unidad entre quienes participaron en la contienda y planteó que la nueva etapa debe centrarse en la organización territorial.

“La unidad no significa que todas y todos tengamos que pensar igual, sino más bien reconocernos en una misma causa”.

El problema se presenta cuando cada quien es su causa.

Durante el acto, Ariadna Montiel leyó la semblanza de la nueva coordinadora (no tardó mucho en recorrer su vida, por cierto), y de ella destacó su condición de fundadora de Morena(hay tantos); sus casi tres décadas de trayectoria política y social vinculada con el trabajo territorial y la organización, además de tareas de organización, formación de comités, defensa del voto y trabajo territorial. Así llegó al Senado. Lo demás lo sabemos todos.

Pero entre muertes anunciadas y acusaciones de fraude –sin contar los hechos más recientes--, Morena avanza en la ruta de su renovación generacional. La bajacaliforniana señora Julieta Ramírez (ahijada de su desvisada madrina) tiene 31 años de edad.

Eugenio “Gino” Segura , quintanaerroense, cuenta 32 años de su edad y no alcanza en el calendario al Niño Verde de todos sus aprecios. A fin de cuentas Emilio ya se acerca a la época de chavorruco raboverde. Pero eso es aparte.

Verónica Díaz, de Zacatecas tiene 45 años… y así van las cosas como si la edad fuera una escalera y los vientos nuevos la barren de arriba para abajo.

Pero nada de eso resuelve las pugnas, el egoísmo y la urgencia por pagar los favores recibidos en el largo camino y ser pagado (a) por ellos.

Hoy a Morena no le importa nada más allá de su vigencia y su predominio. Con descaro viola leyes electorales y acomoda las cartas después de marcarlas.

El desprestigiado y descascarado Instituto Nacional Electoral en manos de San Judas le obsequia la tinta del chanchullo externo y de paso comete impunes irregularidades hasta en su interior, como la designación del secretario Ejecutivo (Flavio Cienfuegos) por encima de la naturaleza colegiada del instituto, con la secretaria de Gobernación como testigo (con A, testiga)

Por otra parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación --incompleto y mutilado--, mira a Morena y recita con Amado Nervo: cerrando los ojos la dejé pasar…

Sin embargo la insistencia declarativa en discursos e intervenciones públicas no es un llamado a la sensatez; es una muestra de la insensatez de los grupos antes llamados “tribus”, encabezados casi todos ellos por los longevos acompañantes del señor de Palenque a quien le quieren seguir cobrando dividendos por la lealtad mientras él hace maromas para conservarla y retenerlos. Pero ya no tiene mucho, para repartir. No todos se llaman Adán Augusto, May u Octavio “viejospesosnuevorico”.

Hoy ya no se les llama así. En todo caso se les dirá segmentos originarios o expresiones originarias. Quizá por eso Ariadna Montiel habla de tan clara manera cuando se alborota la marabunta, como antes del destape de Beatriz Mojica:

“…Morena es un Partido-Movimiento que está vivo, que está activo, y bueno, viene de quienes hoy tienen la confianza del pueblo. Y aquí va a ganar el que tenga la confianza y los votos, no quien grite más, quien haga más escaramuzas. Hay que trabajar con la gente. Estamos contentas en este inicio de campaña”.

Resulta importante esta última frase: estamos contentas en este inicio de campaña. ¿Pues no son defensores de la ideología sin candidatura formal todavía?

El pez por la boca muere, aunque en este caso ella no es un pez (ni una “Lo-pez”) ; resultaría una peza (con A) porque llegaron todas y se debe ser incluyente con lengua ( con otra A) inclusiva, incisiva y definitiva. Apenas el 10 de septiembre decía en una rueda de prensa:

¿No son actos ilegales?

--No hemos cometido ningún acto ilegal desde Morena.

Oiga, y hablando de estas campañas anticipadas o no, ¿cuándo estarán listas los nombramientos de coordinadores en este proceso inédito de Morena?

--Les avisaremos cuando tengamos clara la fecha. Ya nos comprometimos (a) que les avisamos un día antes. La convocatoria dice que de aquí a diciembre”.

TRUMP OTRA VEZ

Experto en el jugo del gato el ratón (siempre y cuando él sea el felino y entretenido con el divertimento de la toalla y el perico, Donald Trump expresa en un documento interno gubernamental, su buena opinión sobre la labor de México en la lucha contra el narcotráfico en un texto almibarado en cuanto a la relación binacional, pero… insiste en que México debe “reforzar su estrategia” y actuar contra los políticos delincuentes. ¿Cuáles¿? no hay ni uno Mr. Pruebas, pruebas…

“México debe adoptar medidas adicionales –dice-- contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense”.

Y de ahí se pasa a la pedagogía y dicta orentación por esto y por aquello hasta llegar al meollo del desacuerdo profundo: las culpas y los culpábles; lo descubierto y el encubrimiento. Todo con sabor a chilorio.

“Trump también subrayó (EoL) que la lucha contra el narcotráfico debe incluir la persecusión de funcionarios corruptos.

“La lucha de México contra el narcotráfico debe pasar también por exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país.”

Obviamente se refiere principalmente a Morena porque a ella pertenecen la mayoría de los funcionarios públicos corruptos o no y es la única fuerza política cuyos gobernantes locales, en bloque (como en Sinaloa), han sido reclamados por su Departamento de Justicia, el cual no retira el índice del renglón.

Como las palabras de Trump coincidieron con las fiestas de Independencia en México, habrá muchos dispuestos a presentar sus argumentos como un reconocimiento a la presidencia. No es así.

Si hubiera respeto, no andaría opinando ni calificando. Pero él juega con la toalla y el loro, como ya hemos dicho y visto tantas otras veces, pero aquí, sin una política exterior eficaz, sólo quedan los crédulos y los obtusos.

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