El FBI devora al Cartel de Sinaloa

Ovidio Guzmán, captado el 17 de octubre de 2019, día del llamado "Culiacanazo" cuando fue detenido y liberado horas más tarde por orden de AMLO Mexico Sinaloa Cartel

Están en poder de la justicia norteamericana el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López y Ovidio, el Ratón, Guzmán. Esto quiere decir que el Cartel de Sinaloa, tal y como lo conocimos, está en fase terminal, lo que supone un punto de inflexión en la historia del crimen organizado en el país.

Vienen reacomodos insólitos. Lo que debe tener preocupado al gobierno de México es que el Tío Sam tiene la sartén por el mango y ocurrirá lo que convenga más a sus particulares intereses. Hay un dato que nadie debe pasar por alto. Que parte del acuerdo alcanzado por Ovidio con la justicia norteamericana para declararse culpable y ser testigo protegido, sea el hecho que Estados Unidos reciba a sus parientes más cercanos, quiere decir que asume que sus próximas declaraciones pondrán en riesgo la vida de su familia.

Todavía no está claro si testificará contra el Mayo Zambada o contra autoridades mexicanas estatales y federales, pero la parentela de Ovidio ya está en manos del FBI. Estamos hablando de al menos 17 personas, entre ellos la señora Griselda López, su madre. Ellos atravesaron, provenientes de Culiacán, la garita de San Ysidro, en Tijuana, para entregarse al Tío Sam, cada uno con una maleta de ropa. Dejaron el país con lo que llevaban puesto.

Está claro que Ovidio no cree que la fracción de los Chapitos le gane la guerra civil a la Mayiza y por eso quiere a sus parientes más cercanos fuera no solo de Sinaloa, sino del país. Las cosas están cambiando, reitero, y mucho. No es sencillo proyectar un escenario en el narco en México para fin de año, ya que los espacios que está dejando la fracción de los Chapitos no quedarán vacíos, otros delincuentes asumirán sus operaciones y sus contactos dentro y fuera del país.

El Mayo Flaco pinta para ser el nuevo hombre fuerte en Sinaloa, si es que logra vencer al Chapo Isidro, heredero de los Beltrán Leyva y el verdadero mando en Guasave. La organización del Mencho, hablo del CJNG, no perderá la oportunidad de asumir el control en algunos territorios que descuiden sus eternos rivales. Lo cierto es que la narcocultura tiene raíces profundas en Sinaloa y ya andan por ahí criminales con aspiraciones de asumir el mando, tener dinero y poder y compositores a sueldo que les escriban narcocorridos, pero el esquema del Cartel de Sinaloa como la banda criminal más poderosa del mundo ya no va más. Ver para creer.

Las palabras pesan. Es muy importante anotar que las autoridades de Estados Unidos ya comenzaron a usar el término “narcoterroristas” para referirse a los jefes de bandas de narcos, comenzando por las mexicanas. No se trata solo de un cambio declarativo, es un cambio de fondo porque supone condenas mucho más graves para los capos, pero también, y esto es lo importante, para sus socios que les venden armas, les lavan el dinero, los arropaban. Lavarle dinero a un terrorista no es un delito menor, casi una travesura, es en Estados Unidos casi un acto de traición a la patria. Lo dicho las cosas están cambiando a gran velocidad. El Tío Sam determinará lo que viene para México.

Glifos

Hace un par de semana la gobernadora de BC, Marina del Pilar Ávila, acaparaba los reflectores como anfitriona del Tianguis Turístico México. Le tocaron primeras planas, fotos, videos, felicitaciones por doquier. Hoy regresa a los espacios principales, pero bajo sospecha. La decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarle la visa a ella y su esposo, Carlos Torres Torres, la tiene en la mira.

La gobernadora señala que se trata de un error administrativo, de un trámite equivocado, pero si eso fuera verdad el tema se habría solucionado en un par de horas. En lugar de eso los medios se llenan con reportes del historial delictivo de los Torres Torres. ¿Los mandos de Morena no conocían esos negros antecedentes cuando propusieron a Marina como candidata al gobierno del estado fronterizo? Muy raro.

