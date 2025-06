Yeri Mua arrasa en su primer concierto sold out en Pepsi Center CDMX: Reggaetón bellaco, emociones y nuevas sorpresas

La cantante jarocha logró su primer sold out Crédito: Sueriel Martínez

Desde que se anunció su primer concierto de Yeri Mua en el Pepsi Center de la Ciudad de México, las expectativas no dejaron de crecer. Ya que no solo se trataba de un concierto más, sino que este sería su debut en un escenario que no cualquiera logra llenar con facilidad, demostrando así que su influencia no solo se ve reflejada en redes sociales, sino que también trasciende para llenar un auditorio.

Los rumores sobre los supuestos teloneros y posibles invitados del género urbano o posiblemente algunos artistas más reconocidos, añadían un extra de intriga. Sin embargo, la energía que trajo Yeri al escenario superó todas las especulaciones.

CONEXIÓN INMEDIATA CON SU PÚBLICO: MÚSICA Y RELATOS DE CHAVA

Desde el primer momento al ingresar al recinto se sentía la esencia de la intérprete Yeri Mua, ya que la mayoría de sus fans iban caracterizados con pelucas coloridas y atuendos inspirados en la artista demostraron que no solo siguen su música, sino que forman parte de su universo, o como ella misma suele referirse “Yeriuniverso”. Siendo esta la palabra clave para todo el evento ya que se desarrollaría en un nuevo universo o planeta donde predomina el “Perreo bellaco” y donde esta misma es la reina del reggaetón mexa.

La cantante demostró que se está consolidando como un nuevo referente del reguetón Crédito: Suriel Martínez

La conexión entre artista y público se confirmó con la apertura del concierto con “Viña Mari”, tema emblemático de su álbum “De chava” donde deja en evidencia su orgullo de ser una jarocha. Pero este show no fue solo una presentación musical; fue una narrativa que exploró las heridas, polémicas y transformaciones personales de Yeri, especialmente en relación con su ex pareja, la cual fue una fuente de inspiración y dolor, el cual decidió convertirlo en arte.

EL NOTICIERO Y LA REVOLUCIÓN: LA INFLUENCIA DEL REGGUETON

Tras el primer set, las luces se apagaron y apareció en pantalla un noticiero ficticio en donde el presentador era “Tonatiuh”, un reportero importante, el cual anunciaba la posible existencia de vida en otro planeta, marcando una metáfora divertida. La cual sería utilizada para explicar la idea principal de su concierto. Venir a conquistar el mundo con su perreo y así convertirse en la reina del perreo mexa.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando interpretó una canción dedicada a su ex, a quien llama “el cacas”, un tema que fue retirado de plataformas debido a una demanda por parte de él. La emoción fue evidente, ya que las lágrimas de la artista comenzaron aparecer, creando así una catarsis compartida con sus seguidores.

Después de la emotividad, llegó el “perreo bellaco”, marcando así un cambio de escena en donde Yeri Mua invitó al escenario a un joven venezolano, con quien se rumorea una posible relación, ya que después de haberle bailado uno de sus grandes éxitos “Nena moxita” esta misma le agradeció dándole un pequeño beso, haciendo estallar de energía el Pepsi center con dicho gesto.

Justo después de cada cambio de vestuario, iba apareciendo en escena Tonatiuh el cual fue pasando de ser un reportero escéptico a ser un fanático del reguetón mexa.

Durante sus canciones más eróticas como “Chupon” o “Croquetita”, el concierto iba adoptando un tono más explícito, ya que los visuales que iban apareciendo en pantalla estaban cargados de referencias sexuales, deseo y placer.

Yeri Mua ha declarado abiertamente que su música habla sin censura sobre sexualidad y empoderamiento femenino, haciendo de este momento una extensión natural de su discurso artístico. Demostrando así que ella es totalmente transparente sin miedo hacer criticada o tachada como vulgar.

Posterior a esto, uno de los momentos más impactantes fue el adelanto de una colaboración con la cantante Six Sexe, la cual se rumorea que vendrá incluida en su próximo álbum. Esta fue la primera vez que Yeri Mua interpretó en público dicho tema, el cual fue bien recibido ante el público, ya que es algo fuera de su zona de confort, mostrando así su apertura a experimentar y evolucionar musicalmente.

UN CONCIERTO QUE REAFIRMA EL EMPODERAMIENTO DE YERI MUA

Más que un concierto, esta noche en el Pepsi Center fue un ritual de afirmación para Yeri Mua, ya que logro demostrar su capacidad de transformar el dolor en arte y fiesta. Y dando el claro ejemplo que se puede salir adelante por muy lastimado que se encuentre uno.