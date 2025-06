Tropezón en Veracruz

Rocío Nahle (Yerania Rolón Rolón)

La gobernadora Rocío Nahle emitió el mejor editorial sobre el desempeño de Morena en la elección municipal de Veracruz: “Se aprende más de los tropezones”.

Y es que el partido oficial no se cayó, ni mucho menos, pero sí trastabilló. No se entregan buenas cuentas. Los analistas jarochos hablan, para explicar lo ocurrido, del mal sabor de boca que dejó el gobierno de Cuitláhuac García y el desconcierto en las filas morenistas de ver a su lado, como si fuera un correligionario más, y no su más odiado rival, al señor Yunes y su familia.

El hecho es que se perdieron docenas de alcaldías y la sensación dominante es que les fue mal. Del triunfalismo previo a la jornada electoral no queda nada. De hecho, lo que sigue es reagruparse para encarar lo que sigue, porque para el 2027 no falta mucho y hay que revertir la tendencia a la baja.

Durango, domingo para MC

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, reconoció el buen desempeño obtenido por Movimiento Ciudadano en las elecciones dominicales. El partido naranja fue el que más creció. Según Villegas los resultados obedecen a que los del MC son muy buenos en redes sociales y hacen campañas frescas del gusto de los ciudadanos más jóvenes.

La clave es que Movimiento Ciudadano equilibró el trabajo en redes y otras plataformas, con una estructura territorial más sólida y la combinación se tradujo en una votación copiosa.

Morena, en cambio, pensó que ganaría con solo mostrar la camiseta, pero no. Los morenistas locales denuncian que los refuerzos que llegaron del centro fueron a pasear dos o tres días sin hacer trabajo político y por eso la votación obtenida por el partido oficial no cumplió las expectativas.

Más votos que el PRIAN

En su intensa defensa de los trece millones de votos en la elección del Poder Judicial, la presidenta Sheinbaum Pardo recordó un dato que explica por qué estamos como estamos.

En la elección del primero de junio del año pasado, el PAN obtuvo 9.6 millones de votos, el PRI 5.7 millones. Por ellos votaron menos que en la elección dominical del Poder Judicial. Seguro les dolió. Al MC también le tocó su raspón, ya que hace un año ganó 6.2 millones, menos de la mitad de los que acudieron a las urnas el domingo.

Por eso los partidos de oposición andan preocupados y por eso no pudieron detener en el Congreso a la maquinaria de la coalición oficial que recurrió a buenas y malas artes para sacar adelante la Reforma Judicial y por eso sus principales promotores se salieron con la suya.

CNTE en San Ysidro

Mientras aguardaban a que la Segob atendiera sus reclamos, activistas de la CNTE bloquearon durante dos horas el cruce fronterizo internacional de San Ysidro, en Tijuana, BC, impidiendo el paso de vehículos que querían ingresas al país desde EU.

Su objetivo era, según dijeron, atraer la atención de medios extranjeros sobre su problemática y denunciar que no les quieren dar respuesta positiva a su pliego petitorio. Aunque en la zona había efectivos de la GN, lo cierto es que los integrantes se fueron hasta que quisieron.

En la CDMX la ciudadanía está a la expectativa y todavía no se sabe si se reanudarán las movilizaciones o si el dinero ofrecido por el gobierno, se habla de 800 millones de pesos, los apaciguan y regresan a sus lugares de origen, donde sus alumnos los esperan desde hace semanas.