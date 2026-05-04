Inician rehabilitación de 22 centros comunitarios del DIF en Tlaquepaque

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque inició la rehabilitación de 22 Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) del Sistema DIF, con trabajos enfocados en mejorar las condiciones de estos espacios utilizados para actividades sociales, educativas y de salud.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, indicó que las intervenciones contemplan labores de electricidad, albañilería, fontanería y pintura, con el fin de garantizar instalaciones funcionales.

“Hoy estamos recuperando espacios dignos que permiten atender los cuatro pilares de los CDC: formación y capacitación, salud y bienestar, atención a niñas, niños y jóvenes, y la vinculación institucional”, señaló.

De acuerdo con la autoridad municipal, estos centros buscan ofrecer condiciones adecuadas para la atención de usuarios y ampliar las oportunidades de desarrollo en distintas colonias.

En la colonia El Vergel, los CDC atienden a cerca de 400 personas con diversas actividades. La coordinadora de estos espacios, Mayra Palomino, detalló que se imparten talleres de capacitación para el autoempleo, así como servicios de atención psicológica, médica y actividades recreativas.

Entre la oferta se incluyen cursos de repostería, maquillaje, primeros auxilios, globoflexia, aplicación de uñas y clases de zumba, además de programas de educación básica y media superior, así como atención a personas adultas mayores. También se ofrecen servicios como podología, homeopatía y talleres de empoderamiento.

Las autoridades informaron que los costos de recuperación por estos servicios oscilan entre 90 y 150 pesos, y señalaron que las personas interesadas en impartir talleres pueden acercarse a los centros para integrarse a las actividades.

El ayuntamiento indicó que la rehabilitación de estos espacios forma parte de una estrategia para fortalecer la atención comunitaria y ampliar el acceso a servicios en distintas zonas del municipio.