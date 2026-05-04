Un municipal de El Salto y una ex policía de Guadalajara, acusados en 2 feminicidios

Enrique Javier ‘’N’’, elemento de la Comisaría de El Salto y su presunta cómplice Cristina "N"

Investigaciones de la Fiscalía del Estado condujeron a la captura e imputación de un policía de El Salto así como de una ex agente municipal de Guadalajara que presuntamente participaron en dos casos de feminicidios, los cuales no estarían relacionados.

De acuerdo a lo que informó la dependencia estatal, Enrique Javier‘’N’’, identificado como policía municipal de El Salto en activo, es presunto responsable de presentarse al domicilio de una mujer, el pasado 16 de marzo y darle de balazos.

Aunque la Fiscalía no lo precisó, existen reportes de que ese día se registró una agresión en la Calle José Márquez, cerca del cruce con Juan Sarabia, en la Colonia Emiliano Zapata, municipio de Guadalajara, en donde una mujer de 56 años resultó herida de gravedad tras ser acribillada a tiros.

Ese día no se supo que la víctima habiera fallecido, pero ahora se confirma con la detención de Enrique Javier ‘’N’’, quien resultó ser elemento de la Comisaría de El Salto, corporación que según se dijo, colaboró en las acciones para que su elemento fuera arrestado y ahora responda ante un juez.

Las investigaciones del caso son encabezadas por la Dirección de Feminicidios, cuyos agentes capturaron junto con el policía de El Salto, a una presunta cómplice identificada como Cristina ‘’N’’, quien el día del atentado habría realizado “labores de vigilancia en las inmediaciones, a bordo de otro vehículo”, mientras el policía municipal consumaba el crimen.

Ambos fueron imputados por el delito de homicidio calificado; como medida cautelar, se les dictó prisión preventiva en tanto se realiza la audiencia donde se decidirá su vinculación a proceso.

No se dio a conocer el móvil del asesinato de la víctima, pero se presume que tendría que ver con actividades de la delincuencia organizada.

Los dos detenidos están en Puente Grande, en donde el próximo 7 de mayo, un juez de control debe determinar si Enrique Javier‘’N’’ y Cristina ‘’N’’ quedan vinculados a proceso.

Ex agente de la Comisaría de Guadalajara, vinculada por feminicidio; uno de sus cómplices está detenido por delitos federales y a otro lo mataron en Sinaloa

SE QUEDA EN PRISIÓN POR FEMINICIDIO, MUJER EX POLICÍA DE GUADALAJARA

Por el delito de feminicidio en agravio de una mujer a quien privaron de la libertad el 31 de agosto de 2025 y al día siguiente apareció sin vida, fue vinculada a proceso una ex agente de la Comisaría de Guadalajara identificada como Emma Yesenia Rubí “N”.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco, la víctima fue “levantada” afuera de una tienda de abarrotes de la Colonia Oblatos, en Guadalajara, y el primero de septiembre, su cuerpo fue localizado en un canal en el municipio de El Salto.

“Dictámenes periciales establecieron que la causa de muerte de la víctima fue asfixia mecánica por estrangulación, presumiblemente durante el periodo en que la víctima permaneció privada de su libertad”, precisó la Fiscalía.

“Las indagatorias han permitido establecer la probable participación de dos hombres —uno actualmente en reclusión por un delito del fuero federal y otro fallecido en Sinaloa—, así como de la ahora vinculada", quien perteneció a la policía municipal de Guadalajara entre 2021 y 2023.

La detención de Emma Yesenia Rubí “N”, fue realizada por elementos de la Policía de Investigación en Colinas de Huentitán.

Después de que fue internada en el Reclusorio de Puente Grande y de que fue sometida a las audiencias correspondientes, a Emma Yesenia Rubí “N”, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un periodo de dos años, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.