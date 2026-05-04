Nadie puede pintar bardas ni poner espectaculares, advierte líder de Morena a aspirantes

Barda pintada por la diputada Mery Gómez Pozos, en avenida La Paz y calle Manzano. El mensaje es que anuncia la ubicación de su casa de enlace ciudadano.

Tras haber participado en la sesión del Congreso Nacional de Morena en la ciudad de México, donde Ariadna Montiel fue elegida como la nueva presidenta nacional de ese partido, la dirigente de Morena Jalisco, Érika Pérez García, aseveró que las legisladoras o regidores o cualquier persona que aspire a un cargo de elección en el partido guinda, no pueden hacer pintas en bardas ni colocar anuncios espectaculares promocionando su imagen.

Hasta ahora, quienes más pintas en bardas han hecho en el Área Metropolitana de Guadalajara, son, la diputada federal, Mery Gómez Pozos, la legisladora local Itzul Barrera y el edil de Guadalajara, José María Martínez, con mensajes diversos.

“Se acordó que ninguna persona que tenga intenciones de ser candidata o candidato, puede pintar bardas, puede poner espectaculares diciendo que la entrevistó cualquier revista y que por eso está el espectacular con la posible candidata o candidato y, obviamente, si se sabe de eso, cualquier militante puede hacer una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, donde puede hacerse ese señalamiento, ellos se abocan al caso, revisan y pueden quitarlo de ser candidata o candidato, porque ya no se va a permitir que hagan ese tipo de acciones, porque se quiere ‘piso parejo’ para todas y todos”, aseguró.

Morena Jalisco ya tiene una estructura organizativa en los 125 municipios del estado, por lo que se prevé que será hasta finales de este año cuando ya pueda hablarse de precandidatos o precandidatas a los distintos puestos de elección para los comicios de junio de 2027.

“Por eso, la organización que estamos teniendo dentro de Morena Nacional, como en Jalisco, como bien sabían no teníamos Consejos Municipales, hoy ya los tenemos, ya estamos trabajando en ellos. Por eso, posiblemente antes de terminar el año, ya podemos tener posibles candidatas o candidatos, para que, en el 27 no tengamos que esperar al cuarto para las 12, al candidato o a la candidata”, afirmó.

El senador Carlos Lomelí señaló que otro tema que se trató en el Consejo Nacional de Morena, es que no bastará que alguien gane las encuestas para ser nombrado candidato, ya que se hará una investigación sobre la honestidad de cada uno de los aspirantes.