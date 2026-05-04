Inaugura Tlajomulco C5 para reforzar vigilancia y seguridad del municipio

Tlajomulco inauguró su Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto (C5), infraestructura que busca fortalecer la seguridad en el municipio y sus capacidades de monitoreo, análisis y atención de emergencias.

El proyecto tuvo una inversión de 476.5 millones de pesos, plantea la transición del actual sistema C4 hacia un modelo con mayor integración tecnológica, basado en videovigilancia, análisis de datos y coordinación en tiempo real.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la iniciativa forma parte de una estrategia enfocada en mejorar la seguridad. El proyecto se desarrolla en coordinación con el Gobierno de Jalisco. Durante la presentación, se destacó que el sistema no se limita a la videovigilancia.

“Pues tenemos este nuevo C5, que no es más que un paso más en lo que consideramos lo más importante: sumar esfuerzos para que las familias de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país estén tranquilas. El reto que tiene nuestro municipio, por este crecimiento exponencial que hoy nos coloca en una posición importante, pero también con muchos desafíos”, expresa el alcalde.

“Estos sistemas de C5 que está presentando el día de hoy Tlajomulco no se tratan solamente de videovigilancia. Es muy importante entenderlo. No se trata de tener un ‘Big Brother’ en la ciudad. Se trata de hacer inteligencia que nos permita prevenir delitos. Esto no es una estrategia reactiva, es una estrategia preventiva”, añade.

Inaugura Tlajomulco C5 videovigilancia (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

Actualmente, el centro opera con 102 elementos, pero se prevé ampliar la plantilla a casi 200, con procesos de capacitación para fortalecer la atención y el monitoreo. De acuerdo con lo informado, el sistema integrará más de mil cámaras conectadas a una plataforma unificada, además de herramientas de almacenamiento, visualización y ciberseguridad.

Operará de forma continua para atender reportes de seguridad, protección civil, servicios médicos y movilidad. Las autoridades indicaron que el modelo ya ha mostrado resultados en su fase actual, con reducción en tiempos de respuesta y apoyo en la localización de personas vinculadas a delitos mediante videovigilancia.

El C5 funcionará las 24 horas del día durante todo el año como parte de la estrategia municipal en materia de seguridad.

Datos:

• Inversión: 476.5 millones de pesos

• Capacidad operativa: de 102 a casi 200 elementos

• Sistema integrado: más de mil cámaras de videovigilancia

• Operación: 24 horas, los 365 días del año

• Funciones: monitoreo, atención de emergencias, videovigilancia, análisis de datos y coordinación operativa