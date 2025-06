Empleo y desempleo en México

Empleos formales crecen un 0.1% en el país Capitalinos asistieron a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a entregar solicitudes para ser beneficiarios del programa Acción Social Desempleo Covid-19 (Graciela López Herrera)

EL FUTURO TIENE MUCHOS NOMBRES. PARA LOS DÉBILES ES LO INALCANZABLE. PARA LOS TEMEROSOS, LO DESCONOCIDO. PARA LOS VALIENTES ES LA OPORTUNIDAD.En los últimos datos del IMSS, la economía nacional perdió 45,624 empleos formales en mayo, después de dar de baja a 47,442 plazas durante el mes de abril.En relación a los datos de abril, se ligó la pérdida al efecto de Semana Santa y en mayo a la estacionalidad del ciclo agrícola. Al cierre de mayo, había un registro de 22 millones 372 mil personas con empleo formal que cuentan con seguro de salud, INFONAVIT y otras prestaciones. De este gran total, el 87 % son plazas de trabajo permanentes y el 13 % son eventuales. En el acumulado de enero a mayo, se crearon 133 mil 665 empleos, el peor resultado desde el 2020. Con estas cifras, la economía mexicana generará 200 mil plazas durante el 2025 y 380 mil en el 2026. Estas estimaciones son el resultado de la encuesta nacional de Banco de México aplicada a 44 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado. La proyección dentro del programa México 2.0 es de 100 mil empleos formales al mes. La generación de empleos es el resultado de la inversión privada (85 %) y de la inversión pública (15 %), y a partir de septiembre pasado ésta ha estado disminuyendo en consecuencia, salvo la temporada navideña. En el tema de la inversión productiva (nacional o extranjera), se compone en un 97 % de reinversión de utilidades y solamente un 3 % es dinero nuevo en el sector productivo. Aunado a estas cifras, también aparece una caída en el consumo privado. En base a esta información, será muy difícil que el país tenga un crecimiento económico positivo, ya que, al cierre de mayo, la estimación es del 0.1 % durante este 2025. La estimación del Gobierno Federal para este año es del 4.5 %. Generalmente se dan a conocer los empleos formales generados, pero no las bajas en este renglón. Así mismo, la meta de la inflación es de un 3 % anual, y en el mes de mayo se registró un 4.22 %. Las exportaciones son un factor determinante para los empleos, sin embargo, la participación de las importaciones de Estados Unidos por parte de México ha sido en el rango del 15 al 16 %, y en el primer trimestre de este año sólo se lograron ventas por un 13.8 % del total de compras de la Unión Americana. En México, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI muestra que el 54.3 % de la población ocupada trabaja en la informalidad, mientras que el 45.7 % labora en la formalidad. Esto significa, que aproximadamente, de cada 10 trabajadores 5 están en la informalidad. En nuestro país, la formalidad y la informalidad laboral son dos aspectos importantes a considerar en el mercado laboral. En el 2º trimestre del 2024, el país tenía alrededor de 59.3 millones de personas ocupadas, representando el 97 % de la población económicamente activa (PEA). Un factor dentro de esta ecuación son los nuevos gravámenes que está imponiendo el Gobierno de Estados Unidos, y por ello las inversiones productivas están esperando que baje este temporal económico. Una estabilidad económica y social en un país se da en buena medida cuando existe empleo e ingresos para la población, por supuesto, aunado a ello, la certeza del Estado de Derecho, con seguridad social, a la salud, educación, etc. A partir de la creación del TLC en 1994, México da inicio a una generación de empleos formales con una educación técnica y tecnológica para competir en el mercado internacional. Si no se estabiliza la economía y se regresa al crecimiento económico que se tuvo, entonces sí tendremos un problema.P.D. EL CARÁCTER ES LA VIRTUD DE LOS TIEMPOS DIFÍCILES.CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.¡MÉXICO ES PRIMERO! JUNIO DEL 2025.