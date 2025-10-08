Propuesta de GMéxico por Banamex, sostenible

Banamex

La oferta de Grupo México para adquirir el 100% de Banamex se perfila como una de las operaciones financieras más relevantes de los últimos años, no solo por su valor estratégico sino por la solidez con la que Germán Larrea busca ejecutarla. En su comunicado, la empresa afirmó que la compra no implicaría un incremento significativo en su deuda, ya que el financiamiento máximo requerido —menos de 2 mil millones de dólares— está cubierto con líneas de crédito previamente acordadas.

Con una deuda neta de apenas 375 millones de dólares al segundo trimestre de 2025 —equivalente a 0.1 veces su EBITDA—, el conglomerado asegura tener amplio margen financiero para concretar la operación sin comprometer los planes de inversión de sus divisiones Minera, Transportes e Infraestructura.

Larrea planea conservar 60% del valor total de la inversión y abrir el restante 40% a inversionistas privados mexicanos y afores, con la posibilidad de lanzar una Oferta Pública Inicial (OPI) que democratice el capital y dé bursatilidad al nuevo Banamex. Este enfoque busca posicionar la operación como un proyecto nacional, con participación del ahorro interno y sin presión sobre el balance del grupo.

La empresa enfatizó que no elevará su oferta actual, superior a la valuación que Citi había acordado previamente por solo el 25% del banco. Además, prometió mantener al equipo directivo de Banamex y crear un comité ejecutivo especializado, garantizando continuidad operativa y enfoque estratégico.

En un entorno global de tasas altas y liquidez restringida, la disciplina financiera de Grupo México refuerza su credibilidad. Larrea no solo busca comprar un banco: apuesta por reposicionar al capital mexicano como fuerza de estabilidad y largo plazo, lo que hace una oferta atractiva.

CIERRE.- TelevisaUnivision cerró la temporada 2025 de La Casa de los Famosos México con cifras históricas que consolidan su dominio en el entretenimiento multiplataforma. El reality, producido junto con EndemolShine Boomdog, alcanzó 194.8 millones de votos acumulados, 18.3 mil millones de visualizaciones de video y una audiencia global de 85.7 millones de espectadores. La gran final, que coronó a Aldo de Nigris con 19.1 millones de votos, registró 21.9 millones de televidentes en señal abierta y 43.1 millones de votos durante la gala.

En el plano comercial, participaron 68 marcas —35 de ellas nuevas—, con ventas 20% superiores a 2024, confirmando el éxito del modelo ViX de monetización digital. Con ello, TelevisaUnivision reafirma su liderazgo como la plataforma de entretenimiento más poderosa en México y América Latina.

La aclaración de GMéxico permite estabilizar la cotización en el mercado de valores,que sufrió una caída por especulación sin fundamentos.

NOMBRAMIENTO.- Grupo Salinas anunció el nombramiento de Dirk Biehler como Director General de GS Motos, consolidando su estrategia multimarca en México y Latinoamérica. Con más de 31 años en la industria automotriz y de motocicletas, Biehler fue Head de BMW Motorrad para Latinoamérica y lideró operaciones clave en Europa y Estados Unidos. Su llegada busca fortalecer la innovación, la excelencia y la experiencia del cliente. GS Motos, que incluye a Italika, apuesta por una nueva etapa de expansión, enfocada en movilidad sostenible y valor social en las comunidades donde opera.