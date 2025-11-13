La sombra que vuelve

En julio de 2022 publiqué una columna titulada ¿Nazis en la CDMX?. Era una advertencia temprana sobre un fenómeno inquietante: el silencioso repunte de grupos neonazis en México. En aquel entonces documenté cómo figuras del fascismo español viajaban a nuestro país para impartir talleres y adoctrinamiento, cómo jóvenes que se asumían “apolíticos” estaban siendo cooptados y cómo espacios de cultura juvenil —como el bar “El Bizarro”— servían de punto de reunión para conciertos clandestinos, uno de ellos encabezado por la banda neonazi “Batallón de Castigo”. El evento, con boleto en mil 500 pesos, se anunciaba como “locación secreta” hasta el mismo día. Parecía un caso aislado. No lo era.

Hoy, tres años después, la historia se repite con un nuevo ingrediente: se normaliza. Un grupo que se hace llamar “Skinheads Crew México” está promoviendo un concierto clandestino para este 15 de noviembre. La mecánica es la misma: ubicación secreta, boletaje vendido por mensajes privados y una convocatoria que deliberadamente elude la supervisión pública. Entre las bandas mencionadas están Lobos de Guerra 49, No Regrets, Pasión del Barrio, The Same Old School y Ejecución 1980, esta última señalada también como organizadora. Todo apunta a que el evento se realizaría en el oriente del Valle de México, zona donde estos grupos suelen reunirse y desde donde promueven su contenido abiertamente xenófobo.

No se trata de un simple concierto clandestino. Se trata de actos que promueven el odio racial y la violencia, que han demostrado en otros países ser vehículos de radicalización, reclutamiento y enfrentamientos. Que esto esté ocurriendo en pleno 2025, en un país plural, diverso y orgullosamente mestizo, es una vergüenza.

Ojalá las autoridades de la Zona Metropolitana del Valle de México monitoreen las redes donde se anuncie la sede final. No podemos permitir que, bajo el amparo de la clandestinidad, se sigan celebrando eventos que contradicen todo lo que México representa: libertad, diversidad y convivencia. La sombra vuelve porque alguien la deja avanzar. Es momento de encender la luz.

